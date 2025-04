Odpowiada lekarz medycyny rodzinnej Dorota Łukaszuk

Reklama

Leki nasenne (również te ziołowe, dostępne bez recepty) nie są obojętne dla zdrowia i nie powinna ich Pani przyjmować dłużej niż przez 3 tygodnie. Jeśli ma Pani problemy z zaśnięciem, proszę się zastanowić, co je powoduje. Często kłopoty ze snem wywołuje nadmierny stres w ciągu dnia. Warto wtedy sięgnąć po preparaty z magnezem: stres powoduje większe zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Proszę też przeanalizować swój dzień. Czasami popełniamy proste błędy, które prowadzą do problemów z zasypianiem. Proponuję: zapewnić sobie w ciągu dnia nieco aktywności fizycznej (zwłaszcza na świeżym powietrzu), kawę pić tylko w godzinach porannych (pobudzające działanie kofeiny utrzymuje się w organizmie przez 6–10 godzin, czyli mała czarna wypita po godzinie 15 może utrudniać zasypianie), ostatni posiłek zjeść na dwie godziny przed snem, nie czytać i nie oglądać telewizji, leżąc w łóżku. W wypadku kilkudniowych kłopotów ze snem można zażyć leki ziołowe ułatwiające zasypianie. Proszę jednak pamiętać, że działają z opóźnieniem i rano trudno się dobudzić. Jeśli problem ze snem utrzymuje się dłużej, warto zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub poradni Leczenia Zaburzeń Snu.