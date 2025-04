Trening siłowy - klucz do sukcesu!

Jednak nie aerobik, ani joga, nawet pływanie ani spacerowanie, ale trening siłowy. Ćwiczenia rzeźbiące naszą sylwetkę powodują wzrost masy mięśniowej poprzez rozrost komórek. Nie idzie to jednak w parze ze wzrostem siły. Trening siłowy powoduje także wzrost masy mięśniowej, ale poprzez wzrost liczby komórek. Czy którykolwiek z lekkoatletów, których oglądamy na Igrzyskach, wygląda jak kulturysta? Nie, lecz ci drobni mężczyźni i kobiety mają 3-4 razy więcej siły niż kulturyści.

Trening siłowy jest ważny dla prawidłowej cyrkulacji krwi, mocnych kości i zwiększenia ilości mitochondriów w komórkach mięśniowych.

Mitochondria i energia

Energia, której używamy do wszystkich czynności, jest produkowana właśnie przez mitochondria znajdujące się w mięśniach. Energia wytwarzana w mitochondriach magazynowana jest w postaci wysokoenergetycznych wiązań w związku zwanym ATP, który jest cukrem napędzającym wszystko w naszym ciele. Mózg dziennie zużywa 33% energii, jaką wytwarza organizm, oczy kolejne 33%, a pozostałe organy resztę. Więc jeśli wraz z wiekiem tracimy masę mięśniową, a wraz z nią mitochondria, to ilość naszej energii znacząco maleje.

Jedyną rzeczą, która może znacząco zwiększyć liczbę mitochondriów w naszym ciele to trening siłowy. Przez ostatnie 20 lat szczególny nacisk kładziono na ćwiczenia aerobowe i anaerobowe, gdyż mają one pozytywny wpływ na serce. Ostatnio przeprowadzone badania dowiodły, że i biegacze umierają na choroby serca, a trenerzy żyją równie długo jak maratończycy. W starszym wieku siła i szkielet jest ważniejsza niż wytrzymałość serca.

W kościach znajdują się kanaliki Havers'a, które zawierają naczynia odżywcze, nerwy oraz tkankę łączną. Chodząc, cyklicznie obciążamy kości powodując ich ściskanie i rozprężanie. Metodą ssania wywoływany jest ruch płynów odżywczych w kości. Wynika z tego, że kości często "wykorzystywane" zwiększają swoją masę przez nadbudowę, umacniają się, a również szybciej się goją.

Wzmacniaj kości!

Na tej podstawie Wolf sformułował prawo, które mówi: "struktura trabekularna tkanki kostnej w warunkach równowagi dostosowuje się do kierunków naprężeń głównych”. Innymi słowy: im częściej wzmacniamy nasze kości podczas ćwiczeń, tym są one bardzie odporne na ewentualne naprężenia, naciski, złamania. Jednak kości nie wzmacnia na przykład chodzenie czy noszenie ciężarów, gdyż wtedy nie wywieramy na kości praktycznie żadnego nacisku.

Podstawową zasadą ćwiczeń jest wykonywanie ruchów o jak największym zasięgu. Wówczas wywieramy nacisk na kości i wzmacniamy je. Podczas spacerowania zakres ruchów bioder i kolan nie przekracza 13 stopni. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zakres ruchów biodra może wynosić 160 stopni, a kolan 135 stopni - to jakie znaczenie ma 13 stopni? Aby chodzenie wzmacniało kości należałoby chodzić bardzo szybko, wspinając się i schodząc ze stromej góry.

Podsumowanie

• Jeśli tylko przyjmujemy witaminy, minerały i zioła, a nie staramy się uzupełniać ilości enzymów, to wówczas nasze działania nie przyniosą zamierzonych rezultatów,

• Nie podnosząc poziomu naszych hormonów odpowiedzialnych za potencję seksualną - progesteronu i testosteronu - nie możemy zatrzymać procesu utraty masy mięśni i kości,

• Utrzymując wysoki poziom tlenu we krwi uniemożliwiamy rozwój zarazków i bakterii,

• Jeśli nie będziemy wzmacniać szkieletu, możemy zapomnieć o pozostałych radach, gdyż na pewno nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Naszemu organizmowi dostarczamy dużą ilość enzymów spożywając surowe warzywa i owoce, pijąc soki ze świeżo wyciśniętych owoców, przyjmując suplementy, które zawierają najważniejsze enzymy kluczowe dla zachowania zdrowia.

Przez ostatnie 20 lat testosteron nie cieszył się dobrą sławą. Twierdzono, że jest przyczyną nowotworów i że powoduje wybuchy agresji. Jednak najnowsze badania pokazują, że naturalny testosteron chroni przed chorobami serca, jest świetnym środkiem antydepresyjnym, podtrzymuje wysoką potencję seksualną, masę kości i mięśni oraz obniża poziom cholesterolu i tłuszczu.

W związku z dotlenieniem organizmu, najpierw należy oczyścić krew przy pomocy enzymów, później nasycić krew tlenem, który przenoszony jest przez czerwone krwinki. W ten sposób przyspiesza się krążenie krwi gdyż udrożnione zostają naczynia krwionośne.

Należy także wzmacniać swój szkielet i stymulować naszą energię dzięki siłowym treningom. W ten sposób zmniejszamy niebezpieczeństwo kontuzji, zachowujemy masę kości i mięśni, poprawia się cyrkulacja krwi, mózg jest lepiej odżywiony, mamy lepsze smarowanie w stawach.

