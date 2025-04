fot. Fotolia

Czym jest halogenerator?



Istotą inhalacji w haloterapii jest oddychanie powietrzem bogatym w aerozol solny. Kolebką haloterapii w tej formie jest XIX-wieczna Wieliczka, gdzie suchy aerozol solny był wytwarzany naturalnie przez pracujących w kopalni górników.

Dziś atmosferę czynnej kopalni soli możemy wytworzyć tylko i wyłącznie stosując generator aerozolu solnego, popularnie zwany halogeneratorem.

Urządzenia wytwarzające suchy aerozol solny są uważane za najnowsze osiągnięcie w dziedzinie wytwarzania aerozoli solnych. Poprzednie rozwiązania opierały się o wytwarzanie wilgotnego aerozolu z roztworów solankowych. Powstały w ten sposób aerozol nie jest bakteriobójczy, przez co może być stosowany jedynie w inhalacjach indywidualnych z uwagi na ryzyko wzajemnego zarażania się pacjentów.

Suchy aerozol solny ma właściwości bakteriobójcze, co pozwala na stosowanie go w inhalacjach grupowych.

100% zawartości NaCl w suchym aerozolu solnym pozwala na stosowanie go w bardzo małych dawkach, co wyklucza możliwość pojawienia się bronchospazmu, który często obserwowany jest u pacjentów przy inhalacjach wilgotnym aerozolem.

Jak działa halogenerator?



Zasada działania halogeneratora polega na mechanicznym mieleniu soli kamiennej. W wyniku mocnego mechanicznego oddziaływania na kryształy soli powstaje aerozol o wielkości cząstek 0,5-5 mikronów, co pozwala na dotarcie ich do najgłębszych części układu oddechowego. Sterowanie ilością wytwarzanego aerozolu jest możliwe przy pomocy mikroprocesora.

Aerozol dostarczany jest w sposób ciągły, co jest istotne z uwagi na to, że mikrocząsteczki utrzymują najwyższą aktywność przez ok. 100 sekund od momentu rozdrobnienia w generatorze.

Gdzie używa się halogeneratorów?



Halogenerator instalowany jest w pomieszczeniu sąsiadującym z pomieszczeniem haloterapii. W ścianie, do której przymocowany jest halogenerator, znajduje się otwór, przez który wdmuchiwany jest aerozol. Suchy aerozol solny miesza się z powietrzem, wypełniając pomieszczenie do inhalacji wysokodyspersyjnym aerozolem, imitując atmosferę czynnej kopalni soli.

Niezwykle ważnym elementem dla równomiernej dystrybucji aerozolu w całym pomieszczeniu jest sprawna wentylacja. Pomieszczenia haloterapii powinny być wentylowane zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza od halogeneratora do wyrzutu powietrza, co zapewnia równomierny rozkład aerozolu.

Dla prawidłowego funkcjonowania halogeneratora bardzo istotna jest również wilgotność pomieszczenia. Sól ma silne właściwości higroskopijne, co oznacza, że przy podwyższonej wilgotności wiąże wodę z powietrza, co uniemożliwia jej skuteczne mielenie w urządzeniu oraz powoduje, że cząstki aerozolu zlepiają się ze sobą, tworząc tzw. konglomeraty. Powstałe w ten sposób kropelki zatrzymują się w górnym odcinku dróg oddechowych.

Polskie groty solne



W ostatnich latach w Polsce powstało wiele tzw. „grot solnych”, w których zastosowano pokrycie ścian solą. Kruchy czy cegły solne nie są źródłem aerozolu solnego, co wynika z podstawowych praw fizyki.

Informacje, że pokryte solą ściany lub podłoga samoczynnie wytwarzają aerozol solny, możemy włożyć między bajki, jest to bowiem fizycznie niemożliwe.

W celu odtworzenia atmosfery czynnej kopalni soli powstały generatory aerozolu solnego. Na świecie istnieje tylko kilka firm produkujących halogeneratory, w tym jedna w Polsce, kolebce haloterapii. Generatory aerozolu solnego mają wszechstronne zastosowanie w wielu obiektach użyteczności publicznej. Oprócz naziemnych grot solnych oraz sanatoriów, halogeneratory stosowane są także w obiektach spa i odnowy biologicznej, przedszkolach, salach fitness, salach do ćwiczeń jogi itp.

