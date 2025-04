Po co masuje się banką leczniczą?

Masowanie bańką leczniczą powoduje lepsze miejscowe ukrwienie, a zatem i lepszą przemianę materii, oczyszcza skórę i polepsza jej oddychanie.

Wysysa też z ciała zastoiny zużytej energii, które powodują powstawanie miejscowych napięć mięśniowych.

Właśnie takie napięcia mięśniowe powodują między innymi przesuwanie się kręgów w kierunku napiętych mięśni, bóle kręgosłupa, a także uciskanie splotów nerwowych, wychodzących z rdzenia kręgowego do poszczególnych narządów wewnętrznych, i stopniowe powstawanie dolegliwości w narządach.

Taki zabieg powinien trwać około 3 minut, aż do pojawienia się zaczerwienienia lub zasinienia. Im zabarwienie jest bardziej intensywne, tym problem w tym miejscu jest większy.

Zobacz też: Jak stawiać bańki?

Reklama

Kiedy warto masować?

Wskazania do masowania bańką są podobne jak przy stawianiu baniek:

dolegliwości mięśniowe,

problemy ze stawami,

bóle głowy, także migrenowe,

dolegliwości kręgosłupa,

rozmaite nerwobóle,

dolegliwości płucne, w tym astma oskrzelowa,

problemy z ukrwieniem,

trądzik.

Reklama

Jak masować?

Przed przystąpieniem do masowania bańką należy skórę w tym miejscu natłuścić, najlepiej oliwką. Ułatwi to przesuwanie bańki lub wykonywanie ruchów okrężnych, najlepiej lewoskrętnych, oczyszczających, do 3 minut – do wystąpienia zasinienia. Jeśli zasinienie jest słabe lub nie występuje wcale, nie należy dłużej masować.

Gdyby po takim masażu pojawiły się dłuższe lub uporczywe bóle, wtedy dobrze jest wziąć gorący prysznic.

Zobacz też: Czy stawianie baniek leczy choroby?

Fragment pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka (Studio Astropsychologii, 2012). Publikacja za zgodą wydawcy.