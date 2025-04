Mantra OM

Ludzie Wschodu wierzą, iż szczególną moc ma intonowanie mantry „OM”. Ma ona znaczenie oczyszczające i uzdrawiające.

Obecnie w wielu miastach Polski zbierają się grupy, które wspólnie intonują mantrę OM. Ma to szczególne znaczenie podczas każdej pełni księżyca. Intencją kręgów OM Healing podczas pełni księżyca jest podniesienie wibracji OM w skali światowej. OM jest śpiewane w intencji naszej planety, co także niezwykle potęguje indywidualny proces uzdrawiania. Podczas pełni księżyca błogosławieństwo wszystkich mistrzów duchowych jest dużo silniejsze, przez co energia jest dużo wyższa niż zazwyczaj, a uzdrawiająca moc bardziej skoncentrowana.

Uczestnictwo w kręgu OM Healing podczas pełni księżyca jest niewątpliwie doświadczeniem niezwykłym.

Zobacz też: Medytacja - umysł lekiem na stres i problemy

Reklama

Mantra Gayatri

Inną, niezwykle oczyszczającą jest mantra Gayatri.

BHUR BHUWAH SWAHA

TAT SAWITUR WARENJAM

BHARGO DEWASJA DIMAHI

DIJO JO NAH PRAĆODAJAT

Mantrę tę można przetłumaczyć w następujący sposób:

O Boska Matko, która przenikasz wszystkie trzy światy

I jaśniejesz jak tysiące słońc, chwała Ci i cześć!

Medytuję nad Twym boskim blaskiem i proszę,

Oświeć mój intelekt! Rozjaśnij moje zrozumienie!

Według wierzeń wschodnich mantra Gayatri to jeden z najświętszych i najstarszych na świecie hymnów.

Zobacz też: dział Relaksacja

Co to znaczy? Słowniczek

Poniżej przedstawiam znaczenie poszczególnych słów:

Om – pierwotny, przedwieczny dźwięk

Bhur – świat fizyczny, świadomość ciała

Bhuwah – świat mentalny, atmosfera

Swaha – świat duchowy, niebiosa

Tat – To, bezforemny, transcendentny paramatman

Sawitur – Słońce, najwyższa świadomość, pierwsza forma źródła światła

Warenjam – kłaniamy się (godny najwyższej czci i uwielbienia)

Bhargo – olśniewający blask, światło obdarzające mądrością

Dewasja – boski, ten, który się troszczy, boska łaskaDimachi – medytujemy nad

Dijo – intelekt, zdolność rozróżniania

Jo – niech (ten Pan, to światło)

Nah – nasz, nas

Praćodajat – oświeć, proszę, prowadź, odsłoń.

Reklama

Artykuł jest fragmentem książki Moniki Godlewskiej "Jak pokonałam raka" (Studio Astropsychologii).