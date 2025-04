fot. Fotolia

Reklama

Co zyskujemy dzięki konchowaniu uszu?



W konchowaniu wykorzystuje się tzw. efekt kominowy. Gdy w kanale ucha spalana jest koncha, wytwarza się podciśnienie. Spalany wosk generuje ciepło, które stymuluje punkty akupunkturowe odpowiadające za stan narządów całego organizmu. Ponadto temperatura i substancje czynne z wosku pszczelego oraz zioła i olejki eteryczne oddziałują bezpośrednio na kanał słuchowy i głowę, a przez to – na cały organizm.

Konchowanie wzmacnia system immunologiczny chorego obszaru, udrażnia węzły chłonne, stymuluje krążenie limfatyczne, wyostrza zmysły (szczególnie słuch, węch i smak), wspiera procesy metaboliczne, poprawia odporność całego organizmu.

Jak często powtarzać konchowanie?



Każdy zabieg konchowania wykonuje się na obydwu uszach, najpierw na jednym, a zaraz potem na drugim. Do każdego z nich używa się jednej konchy. Konchowanie stosuje się w cyklach nieparzystych 3-, 5-, 7-, 9-, 11-krotnych. Pomiędzy zabiegami należy robić 1-2-dniowe przerwy.

Liczba zabiegów to sprawa indywidualna w zależności od osoby, którą poddajemy terapii. Wynika to zarówno z doraźnych potrzeb fizycznych danego człowieka, jak i z jego potrzeb oraz możliwości energetycznych. Im bliżej 11. zabiegu, tym silniejszy energetycznie musi być pacjent. Stopniowo bowiem oddziaływanie konchy sięga coraz wyżej i dalej w obrębie ciał subtelnych.

Aby nie powodować nazbyt intensywnego oczyszczania organizmu i nie pobudzać go nadmiernie, u osób słabszych energetycznie należy ograniczać liczbę zabiegów. Mimo zasady iż wykonuje się minimum 3 zabiegi, niektórym osobom może wystarczać – i skutecznie na nie działać – nawet 1 zabieg.

Wykonanie całościowego zabiegu konchowania trwa około 50 minut.

Zobacz też: Jak konchować uszy? Instruktaż

Co jest potrzebne do konchowania?



Przedmioty potrzebne do wykonania zabiegu konchowania:

dwie konchy;

ręcznik papierowy na głowę z otworem na ucho;

patyczki do udrażniania konchy;

zapałki lub paląca się zwykła świeca;

talerz z wodą;

patyczki kosmetyczne do oczyszczania ucha;

krem (możliwie gęsty);

mała poduszka pod głowę;

nożyczki;

waciki do zatkania uszu po zabiegu;

pojemnik na odpady bioplazmatyczne.

Reklama

Zobacz też: Czy można konchować uszy samodzielnie?

Fragment pochodzi z książki „Laryngologia alternatywna” autorstwa E. Kuc (Studio Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą redakcji. Tytuły, śródtytuły i lead pochodzą od redakcji.