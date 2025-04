Przesłanki naukowe



Tlen jako gaz występuje przede wszystkim w cząsteczkach złożonych z dwóch bądź trzech atomów (w tym drugim przypadku właśnie jako ozon). Historia tlenoterapii jest długa i sięga co najmniej siedemnastego wieku (co jest tym ciekawsze, że sam tlen został odkryty w wieku osiemnastym). W toku licznych obserwacji wykazano, że tlen działa „bójczo” wobec drobnoustrojów i wspomaga gojenie ran. I to przede wszystkim tego typu schorzenia są współcześnie leczone za pomocą tlenu (i ozonu).

Ozon na rany



Jakkolwiek liczba ofert jest duża, nikt jednoznacznie, w rzetelnym badaniu naukowym, nie udowodnił dobroczynnego działania ozonu. Niektórzy uważają jednak, że jest on skuteczny w leczeniu:

choroby niedokrwiennej (narządów, kończyn itp.),

ran i stanów zapalnych skóry i tkanki podskórnej,

i tkanki podskórnej, innych zapaleń,

zakażeń ,

, niedowidzenia i stanów zapalnych nerwu wzrokowego,

chorób neurologicznych, np. stwardnienia rozsianego.

Zazwyczaj stosowane są wstrzyknięcia dożylne płynów (np. soli fizjologicznej bądź krwi własnej pacjenta), wzbogaconych w ozon bądź preparaty miejscowe (np. żele, spraye). Terapia jest niebolesna i nieobarczona dużym ryzykiem powikłań. Kwalifikacja do zabiegu jest jednak sprawą indywidualną i powinna się odbyć po badaniu lekarskim.

Tlen w wysokim ciśnieniu



Skuteczną metodą leczenia wielu z wyżej wymienionych schorzeń jest terapia z zastosowaniem komory hiperbarycznej. Jest to „kapsuła”, w której ciśnienie tlenu jest ok. 2,5 raza wyższe niż normalnie. Takie leczenie jest skuteczne u osób z owrzodzeniami skóry i tkanki podskórnej (o podłożu infekcyjnym, niedokrwiennym, popromiennym, itp.), zapaleniami kości, trudno gojącymi się zakażeniami, oparzeniami, nagłym niedosłuchem oraz wieloma chorobami o ostrym przebiegu (zatrucie tlenkiem węgla, zatorowość powietrzna, choroba dekompresyjna). Trwają badania, mające na celu rozszerzenie wskazań do terapii w komorze hiperbarycznej.

Kwalifikacja do tego typu leczenia również musi być przeprowadzona przez lekarza i poza badaniem lekarskim, niezbędne jest wykonanie EKG i zdjęcia przeglądowego klatki piersiowej, aby wykluczyć niektóre choroby płuc i serca.

Dużą niedogodnością jest niewielka dostępność komór hiperbarycznych. W Polsce znajdują się one w: Warszawie, Gdyni, Siemianowicach Śląskich, Wrocławiu i Łodzi. [Metoda tlenoterapii za pomocą komory hiperbarycznej jest stosowana w medycynie. Leczenie ozonem to dziedzina medycyny holistycznej, jednak niektórzy lekarze polecają ją np. przy gojących się wiele lat ranach - dop. red.]

