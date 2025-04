Rola roślin

Wiele substancji czynnych, produkowanych obecnie syntetycznie, poznano dzięki wykryciu ich obecności w ziołach leczniczych. Należy podkreślić, że świat roślin odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju współczesnej farmacji. Obecnie całe rośliny lub ich części wchodzą w skład wielu leków stosowanych przeciw drobnym dolegliwościom, jak i groźnym chorobom.

Leki ziołowe

Leki ziołowe powstają z ziół wcześniej suszonych lub świeżych. Z ziół suszonych powstają maceraty, odwary, napary, nalewki i wyciągi, ze świeżych natomiast – alkoholatury i soki. W aptekach i sklepach dostępne są pod postacią kropli, syropów, tabletek, ziół do zaparzania oraz wielu innych specyfików.

Alkoholatury otrzymuje się przez macerację w temperaturze otoczenia świeżych części ziół alkoholem etylowym o stężeniu 80–95%. Alkoholatury przygotowuje się tylko z surowców wcześniej stabilizowanych parami alkoholu etylowego. W ten sposób wytwarzane alkoholatury są nazywane intraktami.

Soki uzyskujemy poprzez silne wyciśnięcie soku komórkowego z poszczególnych części ziół. Mogą to być owoce, kłącza, korzenie oraz części zielone roślin. Wcześniej należy rozdrobnić rośliny i dokładnie obmyć wodą. W procesie klarowania soków można je zagęszczać, przerabiać na syropy lub na proszki.

Działanie preparatów ziołowych

Preparaty ziołowe, uznawane prze wielu za mało skuteczne w działaniu, charakteryzują się niejednokrotnie dość silnym oddziaływaniem na organizm. Biorąc to pod uwagę preparaty ziołowe mogą więc skutecznie pomagać, jeżeli stosujemy je zgodnie z zaleceniami. Z drugiej jednak strony mogą okazać się szkodliwe, gdy ich nie przestrzegamy; zwłaszcza, gdy stosujemy je długo bez konsultacji z lekarzem.

Leczenie ziołami może okazać się ryzykowne, szczególnie, gdy łączymy zioła z innymi lekami – część leków bardzo tego nie lubi.

Na przykład wyciąg z miłorzębu w połączeniu z moczopędnymi lekami tiazydowymi może wywołać nadciśnienie tętnicze. Czosnek zaburza działanie paracetamolu, zawartego w lekach przeciwbólowych. Dziurawiec z kolei może hamować działanie takich substancji, jak amitryplina, digoksyna, cyklosporyna czy indynawir, zawartych w lekach na serce.

