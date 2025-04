Pierwsze było kadzidełko

Kultura chińska była tą, w której najwcześniej zaczęto używać aromaterapii w celu promowania dobrego samopoczucia i zdrowia. Jedną z najstarszych technik aromaterapii stosowaną po raz pierwszy przez Chińczyków, a popularną po dziś dzień, jest palenie kadzidełka. Zapach roztaczany przez dymiące kadzidełko miał za zadanie wprowadzić równowagę i harmonię w stan umysłu osoby poddającej się tej technice.

Zobacz też: Czym jest napój z kombuczy?

Aromatyczne olejki

Starożytni Egipcjanie, Grecy oraz Rzymianie używali olejków roślinnych przede wszystkim do celów medycznych i kosmetycznych. Już w 4000 lat p.n.e., egipski lekarz Imhotep zalecał aromatyczne olejki do masaży, kąpieli i balsamowania.

Jedna z ciekawszych historii związanych z aromaterapią pochodzi z Egiptu. Podaje się, że cierpiąca na bezsenność Kleopatra napełniała poduszki płatkami róż, co zapewniało jej długi i zdrowy sen oraz piękne marzenia senne. Współczesne badania potwierdziły, że olejek różany zawiera składniki o działaniu relaksującym i nasennym. Kleopatra stosowała również techniki mycia i kąpiele z udziałem wonnych olejków, co miało jej zapewniać lepsze zdrowie i połysk skóry oraz włosów.

Hipokrates, nazywany ojcem medycyny nowoczesnej, używał olejków do terapii i technik masażu jako metod leczniczych. Natomiast ekstraktami do odkażania uzyskanymi z ziół zapobiegał szerzeniu się chorób w Atenach. Z kolei rzymski historyk Pliniusz, autor książki "Historia Naturalna", opisał 32 lekarstwa oparte na róży, 21 na liliach i 17 na fiołkach i innych kwiatach.

Perfumowane rękawiczki

W czasach średniowiecza bardzo popularne było perfumowanie rękawiczek, co podczas szalejących epidemii miało skutecznie chronić przed zarażeniem chorobą.

Z historii dowiadujemy się także o pewnym angielskim średniowiecznym miasteczku, które uniknęło epidemii cholery, ponieważ cała mieszkająca tam ludność trudniła się uprawą i destylacją lawendy. Wiele lat później chemik francuski Rene-Maurice Gatefosse badacz olejków eterycznych i autor terminu „aromaterapia”, potwierdził antyseptyczne działanie olejku lawendowego opatrując rannych żołnierzy w czasie pierwszej wojny światowej.

Produkcja olejków w dawnych czasach była dość prymitywna i pracochłonna. Z czasem jednak, mniej więcej ok. 1000 r. produkcja olejków stała się wydajniejsza, gdyż zastosowano m.in. układ chłodzenia do destylacji. Zaczęto również wykorzystywać w farmacji antyseptyczne właściwości esencji pochodzących z roślin.

Bliżej naszym czasom, wraz z rozwojem nauki i techniki pojawiła się produkcja chemiczna i poszukiwanie odpowiedników syntetycznych, które częściowo wyparły olejki naturalne. Aromaterapia jest wykorzystywana przez współczesne szkoły medyczne zwłaszcza francuskie, a w kosmetyce stanowi obiecującą dziedzinę pielęgnacji skóry.

Zobacz też: Jin-jang i chi

Reklama