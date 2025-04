Cholesterol jest nam niezbędny, bo m.in. stanowi budulec błon komórkowych. Konieczny jest też do produkcji substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zbyt wysoki jego poziom uszkadza jednak ściany naczyń krwionośnych. Na szczęście można utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi naturalnymi sposobami.

Czosnkowa nalewka

Czosnek obniża stężenie niekorzystnej frakcji cholesterolu (LDL), a podwyższa poziom dobrego (HDL). Warto więc jeść dużo czosnku, najlepiej na surowo.

Można też pić nalewkę. Kilogram czosnku obierz i posiekaj. Wsyp do słoja, zalej litrem spirytusu (95 proc.). Wstrząśnij i odstaw na tydzień w ciemne miejsce. Nalewkę przecedź przez papierowy filtr do kawy. Wyciśnij czosnek. Pij codziennie

20 kropli nalewki rozcieńczonej wodą.

Wyciąg z karczocha

Badania naukowe udowodniły, że utrzymuje prawidłowy poziom cholesterolu. Samodzielne przygotowanie wyciągu jest trudne, ale

w aptekach można kupić gotowe preparaty, np. Cynacholin, Cynarex, Doppelherz Aktiv.

Oliwa z oliwek

Obniża poziom cholesterolu LDL. Używaj ok. 2 łyżek oliwy dziennie do mięs lub warzyw oraz do przygotowania sałatek.