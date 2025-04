Fot. Fotolia

Bolące centra punktów energetycznych wyraźnie pokazują nam, gdzie powstają blokady w przepływie energii.

Jeżeli nie jesteś pewien i wydaje Ci się, że w grę może wchodzić jeszcze jakiś inny obszar, to po prostu zdaj się na swój rozum i zacznij napromieniowywać gdziekolwiek w branej pod uwagę okolicy. W tym celu przyłóż jeden lub kilka palców do tego bolącego miejsca lub punktu, o którym przypuszczasz, że jest Twoim centrum bólu, i przez trzy minuty delikatnie to miejsce uciskaj.

Jak rozpoznać punkt energetyczny?

Z reguły punkt energetyczny odzywa się jako delikatna pulsacja. Ta reakcja nie ma absolutnie nic wspólnego z pulsem Twojej krwi i przeważnie jest nieco wolniejsza. Wskazuje Ci za to, że nawiązałeś połączenie z poszukiwanym punktem i możesz oczekiwać efektu.

Jeżeli napromieniowujesz dwa punkty energetyczne jednocześnie, odczekaj, proszę, aż oba zaczną pulsować równocześnie w tym samym tempie. Jeżeli nie dochodzi do takiej synchronizacji, delikatnie naciśnij na to miejsce, w którym reakcja zdaje się być słabsza. Wówczas napromieniowuj przez mniej więcej dwie minuty.

Początkujący użytkownik terapii promieniami zdrowia nie zawsze potrafi od razu wyczuć pulsację. Związane jest to z tym, że punkty energetyczne często są tak bardzo zblokowane, że dopiero po pewnym czasie zaczynają reagować.

Sama musiałam odczekać, aż poczułam własne napromieniowywanie, gdy na przykład punkt PE 15 wykazał wyraźny rezonans. Dziś kładę zaledwie czubek palca na zgięciu pachwiny i z miejsca odczuwam przepływ promieni. Z biegiem Twojej praktyki napromieniowywania z większą łatwością będzie Ci przychodziło umiejscawianie punktów energetycznych. Wraz z nabieraniem wprawy łatwiej dobrać u siebie i innych ten pasujący rejon.

Upragnioną stymulację uda Ci się osiągnąć nawet wówczas, gdy nie zdołasz precyzyjnie określić centrum bólu. Strefa oddziaływania każdego punktu wynosi bowiem około 7 cm.

Najlepsze wyniki udaje się osiągnąć, jeśli wyceluje się w centrum punktu energetycznego.

Fragment pochodzi z książki „Japoński strumień zdrowia” autorstwa I. Schlieske (Wydawnictwo Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą wydawcy.

