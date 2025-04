Zadbaj o qi

Qi to energia życiowa, której wprawdzie dotąd nie udało się zmierzyć, ale która przenika i manifestuje się we wszystkim. Chińska filozofia terminem qi określa dynamiczną siłę napędzającą funkcje fizjologiczne organizmu oraz procesy życiowe. Japończycy nazywają ją ki, a Hindusi — praną. Qi jest życiem — qi jest wszędzie. Jedząc, wprowadzamy ją do organizmu wraz z posiłkiem.

Sprawdź: Akupunktura - po co wbija się igły?

Qi jest życiem — qi jest wszędzie. Jedząc, wprowadzamy ją do organizmu wraz z posiłkiem. Może ulec zmniejszeniu w wyniku naszej zbyt dużej aktywności. Otrzymujemy ją od naszych rodziców jako wrodzoną, życiodajną siłę — inną, gdy urodziliśmy się nad morzem, a inną, gdy w górach. Jest obecna w każdym wdechu, a siłą wyobraźni można jeszcze intensyfikować jej przepływ.

Magazyn energii

Naszym głównym magazynem energii jest dolny Dan Tien, tzw. „mózg brzuszny”. Oto, jak możesz go wyczuć: podziel odcinek od pępka do kości łonowej na pięć części. Dolny Dan Tien leży na odcinku drugim, patrząc od kości łonowej, a na czwartym — licząc od pępka, a więc bardzo głęboko. Środkowy Dan Tien znajduje się na mostku na linii sutków. Górny Dan Tien umiejscowiony jest pomiędzy brwiami — nazywa się go również „trzecim okiem”. Ma on ogromne znaczenie jako centrum duchowe. Człowiek nieustannie wymienia zużytą energię na świeżą.

Qigong zapewni ci równowagę

Qigong jest związany z tradycją liczącą sobie tysiące lat i zawiera zarówno praktyki taoistyczne, buddyjskie, jak również ćwiczenia wywodzące się z czasów Konfucjusza, ma wiele różnych odmian. Małe Krążenie oraz Sześć Uzdrawiających Dźwięków wywodzą się z tradycji taoistycznej i należą do tak zwanego Statycznego Qigong, zaliczanego do nurtu bezforemnego ze względu na fakt, iż jego fundamenty stanowią: siła woli, koncentracja i wyobraźnia.

Słowo „gong” oznacza praktykę lub trening, wykonaną pracę lub osiągnięcie biegłości w jakiejś dziedzinie, tutaj — praktykowanie sztuki równoważenia energii życiowej.

Qigong jest kompleksową metodą mającą na celu przywrócenie w ciele równowagi qi. W Statycznym Qigong podkreśla się wagę „stanu Qigong”, czyli spokoju, ciszy, pogody ducha i opanowania jako podstawy wszystkich praktyk — są to warunki konieczne do rozpoczęcia treningu.

Uśmiechaj się i ćwicz

Uśmiechaj się przynajmniej siedem razy dziennie: wyobrażaj sobie wtedy, że wraz z Tobą śmieje się również każdy por Twojego ciała (a jest ich aż 84 000!), tak jakby był małym słońcem. Śmieją się też stawy, narządy wewnętrzne, dolny, środkowy i górny Dan Tien — uśmiech łączy się z pełną życzliwości energią i emanuje na całe pomieszczenie.

Polecamy: Nie bądź lwem kanapowym!

Uśmiechaj się więc, a odzyskasz siły witalne. Statycznego Qigong może nauczyć się każdy, niezależnie od pochodzenia czy wieku. Systematycznie wykonywane ćwiczenia uczą dostrzegania fundamentalnych dla ludzkiego życia powiązań. Poprzez praktykę Qigong uzyskujemy więcej energii życiowej, rośnie również nasza moc samouzdrawiania: wskutek długotrwałego treningu będziemy bowiem w stanie skierować energię dokładnie w to miejsce, które jej potrzebuje, a po jeszcze dłuższym czasie, kiedy nasz potencjał energetyczny bardzo wzrośnie, możemy zająć się leczeniem innych.

Na podstawie „Antidotum na zmęczenie. Odkryj niewyczerpane źródło energii życiowej” Inki Jochum, wyd. Helion, 2008 rok

Reklama