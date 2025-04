Parzenie herbaty to specjalny ceremoniał znany i wymyślony kilkaset lat temu w Japonii. Tradycyjna ceremonia herbaciana odbywała się według ściśle określonych zasad, a cały ceremoniał parzenia i picia był swoistego rodzaju wewnętrznym przeżyciem. Dziś również może nim być. Żeby wydobyć odpowiedni smak, wyjątkowy aromat i właściwości, trzeba jednak umieć herbatę odpowiednio zaparzyć. Zwłaszcza, gdy jest to herbata o szczególnych właściwościach, jak biała, czy zielona.

Biała herbata to gatunek cieszący się niezwykłym uznaniem koneserów herbat. Nic dziwnego. Herbata powstaje z młodych pączków zrywanych wiosną. Działa antystresowo, niweluje napięcia, wzmaga koncentrację i pobudza. Polecana zwłaszcza, dla osób pracujących „głową”. Jak ją zaparzyć, by potencjał twórczych pomysłów zamiast opadać, znacznie rósł? Do filiżanki wsypujemy łyżeczkę białej herbaty (na 200 ml wody), zalewamy przestudzoną wodą (około 70-85 C). Herbatę parzymy nawet do 10 minut.

Podobnie parzymy też herbatę zieloną - królową wśród herbat o leczniczych właściwościach. Obniża cholesterol, niweluje stres, spowalnia proces starzenia, a nawet zmniejsza zachorowania na raka. Podobnie, jak jej białą odmianę, herbatę parzymy przestudzoną wodą (70-90C), a do filiżanki sypiemy łyżeczkę herbaty na 200 ml wody. Herbatę parzymy około 1-3 minut. Parzona dłużej stanie się gorzka, tracąc swój smak i aromat. Ciepła herbata będzie znacznie lepiej smakowała zaparzona w specjalnie do tego przygotowanym czajniczku. Według koneserów do parzenia naparu nadają się czajniczki ze wszystkich materiałów, z wyjątkiem plastikowych i ceramicznych. Te zmieniają bowiem smak herbaty. A najlepiej smakuje podawana w porcelanowych filiżankach. Aby jednak poznać tajemnicę prawdziwych herbat nie wystarczy tylko posiąść wiedzy, jak ją parzyć.

Żeby poznać smak, poczuć wyjątkowy aromat i przeżyć wspaniałą wewnętrzną przygodę warto czasem sięgnąć po produkty proponowane przez specjalistyczne sklepy i herbaciarnie. Oprócz oszałamiającego asortymentu herbaciano kawowego można tu także nabyć wszelkie akcesoria do parzenia i przyrządzania naparów oraz dodatki urozmaicające. Kolorowe cukry, owoce w syropie, owoce kandyzowane, czy syropy w niebanalnych smakach wzbogacą herbaciano kawowe doznania.