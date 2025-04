Jak pielęgnować oczy i skórę wokół nich

Barwne tęczówki, nie przekrwione białkówki oczu i jasne spojrzenie zwykle świadczą o dobrym stanie naszego zdrowia. Każdego dnia nasze oczy spotykają się z wieloma zagrożeniami, które sprawiają, że nasze oczy są zmęczone, przekrwione a nawet zapadnięte. Najwięksi wrogowie naszych oczu to kurz, ostre światło, dym (szczególnie papierosowy) a także brak odpowiedniej ilości snu. Jeśli zaniedbasz walkę z brakiem snu musisz się liczyć z tym, że twoje oczy stracą blask i pojawią się pod nimi „worki”. Aby zapobiec tym problemom prowadź odpowiedni tryb życia. Gdy zauważysz, że twoje oczy niedomagają zastosuj nasze porady dotyczące pielęgnacji skóry okolic oczu i powiek.

Skóra pod oczami nie ma gruczołów nawilżających dlatego jest bardzo narażona na wysychanie. Dlatego warto stosować naturalny krem „pod oczy”. Przygotuj go samodzielnie!

Składniki:

1,5 łyżki olejku migdałowego

Olejek migdałowy zmiękcza naskórek i wzmacnia barierę ochronną skóry. Zawiera witaminę E, która ochrania komórki przed promieniami UV.

1 łyżeczka mleka w proszku,

1 łyżka lanoliny

Lanolina to tzw. tłuszczopot owczy. Lanolina to zwierzęcy wosk, który otrzymuje się podczas czyszczenia wełny owczej. Jest to środek oczyszczający, wygładzający i natłuszczający naskórek.

2 łyżki przegotowanej wody.

Etapy przygotowania:

Przygotuj dwa rondelki- mniejszy i większy. Do większego nalej zimną wodę (wypełnij około ¼ jego objętości). Gotuj wodę na małym ogniu. W większym garnku ustaw mniejszy.

Do mniejszego rondelka włóż lanolinę i pozwól by się roztopiła.

Dodaj olejek migdałowy.

Wyjmij mniejszy garnek i odstaw na bok.

Dodaj mleko w proszku.

Na koniec stopniowo, najlepiej po kropelce, dolewaj zimną wodę.

Całość dokładnie wymieszaj.

Krem przechowuj w sterylnym i szczelnym pojemniku.

Ulga dla zmęczonych oczu

Wieczorem w skórę wokół oczu wklep opuszkami palców wskazujących, odrobinę oleju rycynowego.

Saszetki z herbatą zalej wrzącą wodą. Ciepłe przykładaj do powiek. Możesz zastosować watę lub gazę, którą namoczysz w naparze z herbaty. Herbata zawiera teinę, która zmniejsza ból zmęczonych oczu i opuchliznę.

Zastosuj sok ze świeżego ogórka. Zetrzyj pół ogórka na tarce i odcedź sok. Wstaw go do lodówki. Gazik lub płatek kosmetyczny namocz w wodzie różanej a następnie w soku z ogórka. Tak przygotowany okład przyłóż do oczu na 10 minut. Okłady korzystnie wpływają na napięte mięśnie oczu.

W skórę wokół oczu wklepuj wodę mineralną (niegazowaną). Takie postępowanie poprawia krążenie i zmiękcza skórę.

Gimnastyka i masaż oczu

Zanim pogrążysz się w głębokim śnie mrugaj około 50 razy. Poruszaj gałkami oczu w prawo i w lewo.

Codziennie wykonaj masaż oczu- kciukami przyciskaj brwi. Zacznij od kącika nosa i przesuwaj kciuki w kierunku skroni. Czynność powtórz 5-7 razy.

Źródło: A.Szymański „Medycyna naturalna dla kobiet”, K. Błecha, J. Wawer „Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia”.