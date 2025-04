Pielęgnacja



Pierwsze jesienne, zimne deszcze mogą zaszkodzić naszym ziołom. Majeranek i bazylia uwielbiają ciepło, dlatego należy je chronić przed opadami i wilgocią tzw. foliowym tunelem lub płachtą folii czy innego materiału ogrodniczego.

W chwili porywistego wiatru należy obciążyć krawędzie folii żeby nie odfrunęła. Długotrwałe deszcze wiążą się z nadmierną wilgotnością – w takim przypadku zaleca się wietrzenie wnętrza tunelu, aby uniknąć szkodników i grzybów. Trzeba także pamiętać o przygotowaniu gleby przed wiosennymi sadzeniami.

Jak przygotować zioła przed zimą?



Zioła takie jak bazylia, koper, pietruszka czy trybula z ogrodu przesadzamy do doniczek i odpowiednio przycinamy. W zależności od tego, czy pogoda pozwoli, można pozostawić te zioła w ogrodzie. Grządki należy oczyścić z resztek ziół albo wkopać je w glebę. Obsianie grządek zielonym nawozem bardzo pomaga w niewyjaławianiu gleby przez deszcze.

Rozmaryn jest bardzo wrażliwy na niskie temperatury, które mogą się zdarzyć także jesienią, dlatego należy przenieść go do widnego i letniego pomieszczenia i trzymać tam aż do wiosny. Rozmaryn, tymianek i szałwię należy postawić na parapecie okiennym. Na zewnątrz będzie je można wynieść w maju.

Resztę roślin posadzonych w donicach również należy przetransportować do letniego pomieszczenia, ponieważ zioła posadzone w doniczkach czy pojemnikach są bardziej podatne na niskie temperatury. Przez cały czas, gdy zioła stoją w tych pomieszczeniach należy co jakiś czas sprawdzać stan ich gleby, by nie doprowadzić do jej przesuszenia. Nie należy także przesadzać z ilością wody, ponieważ wtedy zioła zaczną chorować.

Przechowywanie zbiorów



Wrzesień to nie tylko najbardziej pracowity miesiąc dla ogrodnika, ale także ostatni, kiedy może się zabrać za zbieranie ziół liściowych i kwiatowych.

Istnieje kilka sposobów na przechowywanie ziół:

Suszenie ziół to najstarszy i najlepszy sposób na ich utrwalenie. Zioła należy układać równo kwiatami do siebie, wieszać łodygami do góry i przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze 35 o C. Zbiory należy umieścić w cienistym, osłoniętym i przewiewnym miejscu idealnie nadającym się do suszenia. Po wysuszeniu zamykamy zioła w szklanych słoikach.

możemy zakonserwować w occie przez solenie – 4 rozdrobnione wymieszaj z solą i zamknij szczelnie w słoikach. Później będą nam przydatne przy sporządzaniu wyciągów wodnych i alkoholowych, wyciągów z miodem i cukrem, soków, syropów, nalewek, a nawet masła. Można także zastosować metodę zamrożenia świeżych ziół, które zachowają swoją barwę, aromat i składniki odżywcze, a przynajmniej większość z nich. Niestety przy zamrożeniu zioła takie jak bazylia, trybula czy estragon tracą swoje właściwości lecznicze. Zioła w całości należy umieścić w plastikowych torebkach, szczelnie zamknąć i umieścić w zamrażarce. Liście ziół (takich jak np. mięta) zamrożone w kostkach lodu są idealną dekoracją do napojów, drinków i deserów.

Resztki ziół wyrzucamy na kompost. Zerwane liście (wsadzone do wody) przetrwają od kilku godzin do kilku dni. Aby zioła zachowały swoją świeżość jak najdłużej, należy wsadzić je do nadmuchanej, plastikowej torebki i dobrze zamknąć otwór.

