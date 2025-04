fot. Fotolia

Obecność zwierzaka pozytywnie wpływa na zdrowie – raportuje American Heart Association. Właściciele czworonogów rzadziej zapadają na choroby serca, a 54% z nich osiąga zalecany dzienny poziom ruchu fizycznego. To nie wszystko! Okazuje się także, że czworonogi mogą pomagać nam nawet w pracy. Sprawdź, w jaki sposób obecność zwierzaka oddziałuje na zdrowie człowieka!

Psia terapia



To nie mit. Badania dowodzą, że obecność zwierzaków przekłada się na ludzkie zdrowie. Terapia z wykorzystaniem czworonogów, zwana także dogoterapią, wspiera proces rehabilitacji. Obecność czworonoga pomaga pacjentom w różnym wieku w leczeniu między innymi choroby Alzheimera, ADHD czy stwardnienia rozsianego. Specjalnie wyszkolone psy wspomagają aktywność ruchową pacjentów i przełamują ich nieśmiałość.

– Psy efektywnie wspierają proces rehabilitacji. Istotne jest, aby były odpowiednio wyszkolone, a ćwiczenia były odpowiednio dobrane do potrzeb pacjentów. Obecność czworonogów wpływa szczególnie dobrze na dzieci, które dzięki nim mniej się nudzą i zniechęcają – podkreśla Milena Wysoka, ekspert marki Doctor Dog.

Lepsza kondycja



Okazuje się, że obecność psa ma zbawienny wpływ nie tylko na chorych. Z informacji zebranych przez American Heart Association wynika, że posiadacze psów są zdrowsi. Obowiązek wychodzenia z pupilem na codziennie spacery przekłada się na lepszą kondycję właścicieli.

Aż 54% z nich osiąga zalecany dzienny poziom ruchu fizycznego, który przekłada się również na niższą zawartość tkanki tłuszczowej.

To z kolei ma zbawienny wpływ na serce – właściciele psów rzadziej zapadają na schorzenia związane z układem krwionośnym.

Badania opublikowane w Journal of Nervous & Mental Disease udowodniły, że towarzystwo psa obniża również ciśnienie krwi.

– Myślę, że obecność psa przekłada się na ogólny stan zdrowia człowieka. Właściciele psiaków są zmuszeni, w dobrym tego słowa znaczeniu, do większej i bardziej usystematyzowanej aktywności fizycznej. Codzienne spacery uodparniają organizm i wzmacniają mięśnie. Sama wiele razy jako właściciel pasa zamieniłam samochód na rower lub spacer przez wzgląd na swojego pupila – mówi Milena Wysocka, ekspert Doctor Dog.

Pies lekarstwem na stres?



Do takich wniosków doszli badacze z Virginia Commonwealth University. Z ich badań wynika, że osoby, które pracują ze swoimi pupilami, mają niższy poziom hormonu odpowiedzialnego za stres.

Część międzynarodowych korporacji już zaczęła umożliwiać pracę ze swoim pupilem. Firma Google, słynąca z wprowadzania udogodnień dla swoich pracowników, nie tylko zgodziła się na przyprowadzanie psów do pracy, ale i stworzyła dla nich przyjazną przestrzeń. Co prawda wykazała się przy tym jawną dyskryminacją innych pupili, zdecydowanie zniechęcając do przyprowadzania do pracy kotów.

– Przyprowadzanie psa do pracy jest w Polsce dosyć nowatorskim podejściem. Przede wszystkim ze względów wizerunkowych. Jednak w miejscach, gdzie jest to możliwe, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedzialności za swojego pupila i wyrozumiałości względem innych pracowników, szczególnie alergików – dodaje Milena Wysocka, ekspert Doctor Dog.

Nie od dziś wiadomo, że pies jest dobranym kompanem. Jego obecność wspiera proces leczenia, wpływa na poprawę kondycji oraz obniża ryzyko wystąpienie niektórych chorób. Przede wszystkim to jednak przyjaciel, który pozytywnie oddziałuje na ludzkie emocje.

Źródło: materiały prasowe WebTalk/mn