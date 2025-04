Płukanie ust olejem jest bardzo proste. Weź łyżkę oleju roślinnego do ust i płucz nim całą jamę ustną. Zalecam stosowanie płynnego oleju kokosowego . Użyj 2-3 łyżeczek oleju (1 łyżeczka = 5 ml), w zależności od tego, jaka ilość wydaje ci się odpowiednia. Trzy łyżeczki (1 łyżka stołowa) to dla wielu ludzi zbyt duża ilość; dwie wydają się wystarczające. Oleju nie powinno być zbyt dużo, ponieważ trzeba zostawić jeszcze miejsce na wydzielającą się ślinę. Trzymaj usta zamknięte, jednocześnie ssąc olej i przepłukując nim zęby, dziąsła oraz wszelkie zakamarki jamy ustnej. Zrelaksuj się, ale jednocześnie „pracuj” z olejem i śliną przez całe 15-20 minut. Jeśli wydaje ci się to zbyt długo, weź pod uwagę, że możesz w tym czasie zająć się robieniem innych rzeczy. Im dłużej ssiesz olej, tym lepsze uzyskasz efekty. Niektórzy ludzie zauważają korzystne rezultaty dopiero po 20 minutach płukania, a po ograniczeniu praktyki do 10 minut ich problemy zdrowotne powracają.

Nie płucz gardła olejem! Mogłoby to doprowadzić do jego połknięcia oraz wywołania odruchu wymiotnego, który zmusiłby cię do wyplucia całego oleju lub nawet wymiotów.

Nie połykaj oleju. Jest pełen bakterii i toksyn, więc nie powinien znaleźć się w żołądku. Jeśli nieumyślnie połkniesz odrobinę oleju podczas wykonywania tej procedury, nie martw się – nie wyrządzi ci to większej szkody. Staraj się tego jednak unikać.

Prawidłowa technika płukania ust olejem

Podczas płukania w jamie ustnej zbiera się ślina, która miesza się z olejem i emulguje go, przez co przyjmuje on mlecznobiały kolor. Jeśli olej nie przyjmie takiego koloru, oznacza to, że niewystarczająco intensywnie z nim „pracowałeś”. Zwykle zaledwie kilka minut energicznego płukania wystarczy, by doszło do zmiany zabarwienia oleju.

Czasem podczas płukania, w tylnej części gardła może gromadzić się śluz. Wypluj wtedy olej i oczyść gardło ze śluzu, jeśli to konieczne. Nie chcesz się przecież udławić. Następnie weź kolejną łyżkę oleju i kontynuuj procedurę. Nie musisz zaczynać od początku; całość procedury powinna trwać w sumie 20 minut.

W miarę jak w ustach gromadzi się ślina, może okazać się, że brakuje ci miejsca. W takiej sytuacji możesz wypluć olej i wziąć do ust kolejną łyżkę lub wypluć tylko część i płukać dalej. Tak czy owak, cała procedura powinna trwać w sumie 15-20 minut. Niektórzy ludzie muszą wypluwać olej raz lub nawet dwukrotnie przed upływem 20 minut. Nie ma w tym nic złego. Olej wypluwaj do pojemnika na śmieci lub plastikowej torebki. Odradzam wykorzystywanie do tego zlewu lub toalety, ponieważ z czasem może zapchać się odpływ. Następnie dokładnie przepłucz usta wodą, aby usunąć pozostałości po oleju. Jeśli odczuwasz suchość gardła lub jamy ustnej, napij się wody.

Kiedy płukać usta olejem?

Możesz ssać olej o dowolnej porze dnia. Wykonuj to jednak co najmniej raz dziennie, najlepiej rano, przed śniadaniem na czczo – zwłaszcza na początku terapii. Niektórzy ludzie odczuwają dyskomfort trzymając olej w ustach, z powodu jego nieprzyjemnego smaku lub konsystencji. Mogą się nim krztusić, mieć nudności lub nawet wymioty, a zatem nie powinni ssać oleju po jedzeniu. Po kilku dniach przyzwyczajają się do oleju i płukanie nie sprawia im już żadnego problemu.

Zwykle zaleca się ssać olej przed jedzeniem lub na czczo (co najmniej trzy do czterech godzin po jedzeniu). Jest to bardzo istotne zalecenie w przypadku osób rozpoczynających terapię. Gdy już oswoisz się z tą procedurą, możesz wykonywać ją w dowolnym czasie, nawet po posiłku. Głównym powodem, dla którego nie zaleca się stosowania tej metody tuż po jedzeniu jest to, że mogą się pojawić mdłości. Kolejnym powodem jest fakt, że ilość bakterii w ustach jest największa tuż przed posiłkiem, a najniższa po posiłku. Większość bakterii połykasz wraz z jedzeniem. Płucząc usta przed jedzeniem usuniesz zatem więcej bakterii z organizmu.

Przed płukaniem możesz napić się wody. Zaleca się to zwłaszcza osobom z suchością jamy ustnej oraz odczuwającym objawy odwodnienia. Organizm musi być odpowiednio nawodniony, by móc wytwarzać ślinę, co jest niezbędne dla całego procesu. Ślina pomaga w usuwaniu i zwalczaniu bakterii oraz utrzymywaniu odpowiedniego poziomu pH w ustach.

Płukanie ust olejem - o czym należy pamiętać?

Bądź na czczo. Wypij trochę wody. Weź 2-3 łyżeczki płynnego oleju kokosowego do ust Ssij olej i przepłukuj nim zęby oraz dziąsła. Płyn zmieni kolor na mlecznobiały„Pracuj” z olejem przez 15-20 minut. Wypluj olej do pojemnika na śmieci. Przepłucz usta i napij się wody. Przeprowadzaj tę procedurę co najmniej raz dziennie. Przyzwyczaj się do płukania ust olejem codziennie o tej samej porze, zwykle rano, tuż po przebudzeniu oraz przed śniadaniem. Możesz jednocześnie wykonywać inne rzeczy, jeśli chcesz aktywnie wykorzystać ten czas (ubierać się, brać prysznic, golić się, nakładać makijaż, przyrządzać śniadanie, czytać gazetę itd.). W przypadku infekcji jamy ustnej lub poważnego problemu zdrowotnego, możesz płukać dwa, trzy lub więcej razy dziennie, aby przyspieszyć proces zdrowienia. Płukanie ust tuż przed posiłkiem jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ dzięki temu nie zapomnisz o wykonaniu tej procedury. Jeśli źle znosisz smak oleju, możesz dodać do niego kilka kropel olejku cynamonowego lub miętowego. Pomoże ci to również odświeżyć oddech. Gdy już nabędziesz wprawy w płukaniu, możesz zrezygnować z dodawania olejków. Na początku ssanie oleju przez całe 20 minut może być dla ciebie trudne. Sam miałem z tym problemy. Po tylnej części gardła spływał mi śluz, kaszlałem lub kichałem, przez co gwałtownie wypluwałem olej z ust, zanim dotarłem do kosza na śmieci. Takie sytuacje mogą się przydarzać. Teraz zawsze trzymam w pobliżu kubek lub pojemnik na śmieci, w razie gdybym musiał w pośpiechu wypluć olej. Przyzwyczaiłem się już do oleju w ustach i potrafię odkaszliwać oraz kichać bez wypluwania go z ust. Ssanie oleju mogą wykonywać dzieci od piątego roku życia. Dobierz odpowiednią dawkę oleju do wieku dziecka (na przykład 1-2 łyżeczek lub taką ilość, jaka będzie wydawała się mu odpowiednia). Dzieci nie potrafią długo utrzymywać uwagi, więc mogą ograniczyć płukanie do 3-5 minut. Dodanie do oleju smakowego aromatu może im ułatwić tę czynność. Upewnij się jednak, że dziecko wypluwa olej i nie połyka go. Może mieć bowiem pokusę połknięcia oleju, który ma przyjemny smak. Osoby, które stosują tę praktykę już w ciągu kilku dni zgłaszają wystąpienie pozytywnych zmian w przypadku mniej poważnych dolegliwości. Poważniejsze schorzenia mogą wymagać dłuższej terapii, trwającej kilka miesięcy do nawet roku lub więcej.

Fragment książki Płukanie ust olejem. Wydawnictwo Studio Astropsychologii. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.