Od kiedy i do czego używamy miodu?

Miód jest jednym z najcenniejszych i niezastąpionych produktów odżywczych i leczniczych, które dostarcza nam Matka Natura. Od zarania dziejów znany był we wszystkich kulturach, poczynając od starożytnego Babilonu, przez Syrię, Persję, Indie, Egipt, Grecję i Rzym. Najstarsze z zachowanych rysunków naskalnych – ukazujących podbieranie miodu dzikim pszczołom – datowane jest na 7000 lat przed Chrystusem.

Miód jest najstarszą substancją słodzącą, znaną na całym świecie. Oprócz cennych wartości odżywczych i smakowych, już w czasach starożytnego Egiptu i Grecji poznane zostały jego właściwości lecznicze. Cudowną moc miodu opisywali starożytni lekarze – Hipokrates i Awicenna – oraz sławni filozofowie tacy jak Platon i Arystoteles. Greccy olimpijczycy używali miodu jako źródła energii w trakcie zawodów, a Egipskie i Rzymskie kobiety – jako kosmetyku.

Starożytni, wykorzystywali lecznicze właściwości miodu w sposób intuicyjny, bazując jedynie na obserwacjach. Dzisiaj natomiast możemy już naukowo potwierdzić, że jest to substancja niezwykła.

Jak pracują pszczoły?

Miód należy do produktów zbieranych i przetwarzanych przez pszczoły. Jego źródła stanowią nektar kwiatowy oraz spadź.

Nektar jest roztworem cukrów, aminokwasów i innych substancji wytwarzanych przez rośliny w nektarnikach w celu przywabienia owadów zapylających. Natomiast spadź jest przetworzonym przez mszyce i czerwce sokiem roślin, na których bytują.

Owady te nakłuwają liście i młode pędy wysysając sok, z którego wykorzystują niemal wyłącznie substancje białkowe, a resztę cennego płynu wydalają do środowiska.

Koncentracja cukrów w nektarze dochodzi do 20% a w spadzi nawet do 50%.

Etapy powstawania miodu

Pierwszy etap tworzenia miodu zachodzi już w trakcie zbiórki i transportu surowca do ula. Pszczoła, gdy pobiera nektar lub spadź, miesza go z wydzieliną gruczołów ślinowych i kieruje do wola. Tam wzbogacany zostaje kolejnymi enzymami i kwasami organicznymi oraz rozpoczyna się wstępny proces przemiany.

Po powrocie do ula, pszczoła zbieraczka przekazuje surowiec pszczołom ulowym, które zagęszczają go i składają do komórek plastra. W komórkach tych następuje proces dojrzewania miodu, który polega na odparowaniu wody i rozkładzie cukrów złożonych na cukry proste (dzięki wprowadzonym enzymom).

Po 4-5 dniach, gdy miód po kilkukrotnym przeniesieniu z komórki do komórki osiągnie pożądaną zawartość wody, zostaje ostatecznie złożony w komórce i zasklepiony woskiem. Zabezpiecza to przed psuciem się i może być on wówczas wykorzystywany nawet po wielu miesiącach.

