Malinka na szyi może być miłym wspomnieniem po namiętnych pocałunkach, jednak niekoniecznie mile widzianym, gdy wybieramy się na ważne spotkanie. Poniżej znajdziesz skuteczne domowe sposoby, dzięki którym szybko pozbędziesz się malinki z szyi lub innego miejsca na ciele.

Malinka to potocznie określenie czerwonego śladu pozostawianego na skórze po namiętnym pocałunku. Może pojawić się w każdym miejscu na ciele, jednak na ogół malinki widoczne są na szyi. Malinka jest niczym innym jak niewielkim krwiakiem, który powstaje wskutek miejscowego wydostania się krwi z drobnych naczyń krwionośnych do przestrzeni podskórnej pod wpływem ssania, gryzienia skóry. Jest to niegroźna zmiana, lecz może źródłem dyskomfortu zwłaszcza podczas wystąpień publicznych.

Aby szybko pozbyć się malinki, należy zadziałać jak najwcześniej. Liczy się szybkość reakcji. Do zaczerwienionego miejsca przyłóż najpierw zimny okład, np. kostkę lodu owiniętą folią i ścierką albo zimną łyżkę. Przytrzymaj co najmniej kilka minut. W ten sposób spowodujesz, że naczynka krwionośne obkurczą się i krwiak nie będzie się rozprzestrzeniał, a może nawet nie powstanie.

Jeżeli malinka nie zniknie po 24 godzinach, przyłóż do niej tym razem ciepły okład. Dzięki działaniu ciepła krwiak szybciej się wchłonie, nie zostawiając śladu. Przykładaj ciepły okład do skóry kilka razy dziennie przez około 15 minut.

Niestety większość internetowych sposobów na malinki jest nieskuteczna. Nie da się jej zeskrobać, ani usunąć pastą do zębów czy sodą oczyszczoną. Niektóre sposoby mogą przynieść więcej szkody niż pożytku i sprawić, że ślad będzie jeszcze bardziej widoczny. Malinka powstaje w warstwie skóry zwanej skórą właściwą, dlatego próby jej usunięcia z powierzchni za pomocą rozjaśniania lub ścierania naskórka, można sobie od razu odpuścić.

Aby pozbyć się malinki, wypróbuj te sposoby:

Zimny okład – jak najwcześniej nałożony chłodny kompres (najlepiej w ciągu kilku minut od uszkodzenia skóry) obkurcza naczynia krwionośne i zapobiega powstaniu malinki, ponieważ hamuje wyciekanie krwi z drobnych naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i inne skutki urazu.

– jak najwcześniej nałożony chłodny kompres (najlepiej w ciągu kilku minut od uszkodzenia skóry) obkurcza naczynia krwionośne i zapobiega powstaniu malinki, ponieważ hamuje wyciekanie krwi z drobnych naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i inne skutki urazu. Ciepły okład – wbrew pozorom ciepły okład może być nawet skuteczniejszy niż zimny, ponieważ poprzez poszerzanie naczyń krwionośnych spowoduje, że malinka bardziej się rozproszy i będzie mniej widoczna. To metoda polecana w późniejszym okresie, gdy siniak jest już widoczny.

– wbrew pozorom ciepły okład może być nawet skuteczniejszy niż zimny, ponieważ poprzez poszerzanie naczyń krwionośnych spowoduje, że malinka bardziej się rozproszy i będzie mniej widoczna. To metoda polecana w późniejszym okresie, gdy siniak jest już widoczny. Masaż – również przyspiesza gojenie malinki. Do delikatnego masażu możesz wykorzystać ciepły okład. Dzięki temu wynaczyniona krew będzie odsuwać się od powierzchni skóry. Powtarzaj czynność kilka razy dziennie, a malinka szybciej się zagoi.

– również przyspiesza gojenie malinki. Do delikatnego masażu możesz wykorzystać ciepły okład. Dzięki temu wynaczyniona krew będzie odsuwać się od powierzchni skóry. Powtarzaj czynność kilka razy dziennie, a malinka szybciej się zagoi. Żel z arniką – arnika to roślina, która przyspiesza regenerację tkanek, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, przyspiesza gojenie się siniaków, dlatego sprawdzi się też w przypadku malinek.

– arnika to roślina, która przyspiesza regenerację tkanek, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, przyspiesza gojenie się siniaków, dlatego sprawdzi się też w przypadku malinek. Olejek miętowy – użyj rozcieńczonego olejku z mięty pieprzowej, gdyż poprawia przepływ krwi i może sprawić, że krwiak szybciej zniknie. Stosuj ostrożnie, bo nadmiar olejku może powodować podrażnienie skóry.

– użyj rozcieńczonego olejku z mięty pieprzowej, gdyż poprawia przepływ krwi i może sprawić, że krwiak szybciej zniknie. Stosuj ostrożnie, bo nadmiar olejku może powodować podrażnienie skóry. Preparaty z witaminami – miejscowe nakładanie środków z witaminą K lub C na skórę może przyspieszyć gojenie się malinki.

Jeśli powyższe domowe sposoby na malinkę nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, nie pozostaje nic innego jak ją ukryć. Załóż bluzkę z golfem, apaszkę albo użyj dobrze kryjącego korektora lub fluidu (poszukaj tutaj: 10 najlepszych podkładów matujących), jeśli chcesz szybko pozbyć się malinki na szyi. Aby osiągnąć lepszy efekt kamuflujący, użyj podkładu lub korektora o jaśniejszym odcieniu niż ten, który stosujesz na co dzień do twarzy.

Malinka, podobnie jak każdy siniak, samoistnie znika. Potrzeba do tego czasu. Ile? To zależy od rozległości urazu. Niewielka malinka powinna całkowicie ustąpić w ciągu kilku dni. Zobacz: Jak powstaje krwiak i jak zmienia się jego kolor, gdy się goi.

Czasami siniaki mogą świadczyć o problemach z krzepnięciem krwi. Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli malinka nadal jest widoczna na skórze po 2 tygodniach, łatwo pojawiają się u ciebie siniaki na ciele, zauważyłeś guzek obok malinki albo inne niepokojące objawy.

Czy istnieje maść na malinkę, która sprawi, że zniknie? Aby szybciej zlikwidować malinkę można zastosować maść przeznaczoną do leczenia siniaków i obrzęku. Szukaj preparatów z:

arniką (działa przeciwzapalnie i przyspiesza wchłanianie się krwiaków),

(działa przeciwzapalnie i przyspiesza wchłanianie się krwiaków), kasztanowcem (działają ściągająco, redukuje obrzęk i wysięk),

(działają ściągająco, redukuje obrzęk i wysięk), nagietkiem (regeneruje skórę),

(regeneruje skórę), heparyną (rozrzedza krew w miejscu urazy i rozpuszcza siniaki),

(rozrzedza krew w miejscu urazy i rozpuszcza siniaki), pantenolem (działa łagodząco i regenerująco).

Cienką warstwę maści na malinkę należy delikatnie nakładać 2-3 razy dziennie na skórę. Zapoznaj się przed zastosowaniem z informacją w ulotce i stosuj zgodnie z zaleconym dawkowaniem.

