Moc wyobraźni

Wyobraźnia stanowi większą potęgę niż siła woli. W jakiejkolwiek potyczce pomiędzy wolą a wyobraźnią ta druga zawsze zwycięży. Jeśli wyobrazisz coś sobie w hipnotycznym transie, wykonasz to, choćby Twój rozum mówił Ci, że to niemożliwe. Dlatego właśnie powinieneś korzystać ze swojej wyobraźni, a nie rozumu, kiedy chcesz coś osiągnąć. Na przykład jeśli pragniesz schudnąć kilka kilogramów, a ktoś proponuje Ci kuszącą porcję lodów, zamiast skupiać całą swoją siłą woli na opieraniu się smakowitemu deserowi, lepiej wyobraź sobie, jak atrakcyjną i szczęśliwą osobą będziesz, kiedy już zdołasz osiągnąć upragnioną wagę. Jeśli jednak zaczniesz sobie wyobrażać, jak pyszne są owe lody, a potem spróbujesz siłą woli oprzeć się pokusie, czeka Cię sromotna klęska.

Wyobraźnia a rozum

Wyobraźnia stanowi większą potęgę niż rozum. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że wielu normalnych, racjonalnie myślących ludzi ślepo podąża za jakimś dyktatorem czy tyranem, właśnie z powodu przewagi wyobraźni nad rozumem. Dzięki temu również oszust odnosi sukces: manipulując wyobraźnią innych ludzi. I z tego samego powodu zakochujemy się w osobach, które racjonalnie rzecz ujmując są zupełnie dla nas nieodpowiednie, jednak zdołały na tyle poruszyć naszą wyobraźnią (czy też fantazją), że obejmuje ona nad nami całkowitą władzę.

Praca umysłu

Umysł jest w stanie zajmować się wyłącznie jedną ideę naraz. Jeśli hipnotyzer mówi Ci, że masz mocno splecione razem ręce, musisz albo potwierdzić, że tak właśnie jest, albo też zaprzeczyć: „Wcale nie”. Nie możesz jednocześnie wyznawać dwóch sprzecznych idei, toteż aby hipnoza odniosła w Twoim przypadku sukces, nie powinieneś się sprzeciwiać przekazywanym Ci przez terapeutą sugestiom.

Każdy wyobrażony stan przy odrobinie wytrwałości może stać się rzeczywistością, o ile jest zgodny z prawidłami logiki. Podświadomość nie potrafi odróżnić szczególnie silnego wyobrażenia od tego, co się naprawdę dzieje w świecie zewnętrznym. Dlatego właśnie hipnoza i wyobrażanie sobie pewnych rzeczy działają. Kiedy już hipnotyczna sugestia zagnieździ się na dobre w Twoim umyśle, zacznie się też przejawiać w Twoim życiu, pod warunkiem oczywiście, że jest logiczna.

Na podstawie „Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęście”, Marta Hiatt, wyd. Helion, 2010

