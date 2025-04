fot. Fotolia

Pochodzenie mudr



Powstanie mudr owiane jest tajemnicą. Jednak już w starożytności posiadano wiedzę na temat ich działania. Były one stosowane w Azji oraz na innych kontynentach od pradawnych czasów.

Mudry to specjalne układy palców i dłoni. Od pokoleń używamy innych układów naszych dłoni w celu podkreślenia naszego przekazu. Gesty te, podobnie jak mudry, nie do końca mają określone pochodzenie. Pomimo to są często i chętnie przez nas używane w celu wzmocnienia niedoskonałego sposobu wyrażania myśli.

Nasze codzienne życie wypełnione jest gestami. Składamy ręce do modlitwy, podajemy dłoń na powitanie, klaszczemy w dłonie, by wyrazić swój podziw i uznanie. Bardzo często wykonujemy te czynności bez zastanowienia.

Po co nam gesty i czym różnią się od mudr?



Gesty przez nas stosowane służą komunikacji z drugą osobą i pomagają w wyrażeniu samego siebie. Mudry zaś służą komunikacji z energią witalną wewnątrz nas i pomagają w wyrażaniu się jej poprzez usuwanie blokad uniemożliwiających jej swobodny przepływ i eliminację związanych z tym zaburzeń i napięć.

Regularne stosowanie mudr pomaga w leczeniu codziennych dolegliwości. Dobrze wpływa również na zachowanie młodzieńczej witalności, a także pobudza energię życiową. Dzięki praktykowaniu mudr korzystnie wpływamy na utrzymanie zdrowia naszego umysłu, ciała i duszy.

Jak praktykować mudry?



Wykonywanie mudr jest bardzo proste. Należy przyjąć odpowiednie pozycje dłoni i palców.

Trzeba pamiętać, by zbyt mocno nie naciskać, palce powinny stykać się ze sobą delikatnie, a dłonie powinny być rozluźnione. Może się zdarzyć, że wykonanie niektórych mudr sprawi nam trudności. Palce będą sztywne, a dłonie wymkną się spod kontroli, mogą uciekać z przyjętej pozycji i szybko się męczyć.

Elastyczność naszych dłoni odzwierciedla elastyczność całego ciała. Jeśli w jakimś obszarze naszego ciała jesteśmy spięci, wówczas będzie to odzwierciedlone przez odpowiadający tej części ciała obszar naszych dłoni. Na początku praktykowania mudr mogą więc pojawić się trudności, szczególnie podczas wykonywania tych układów, w których potrzebna jest pomoc drugiej dłoni. W takim przypadku należy na początku wykonywać kłopotliwe mudry zmiennie – angażując w proces jedną dłoń w danym czasie. Aby zapobiec zwijaniu się palców, delikatnie przyciśnijmy je do ud czy innego miejsca, o które możemy je łatwo oprzeć. Stopniowo napięcie w palcach czy dłoni będzie ustępować i przyniesie tym samym rozluźnienie w odpowiadającym im obszarze naszego ciała. Kiedy nabierzemy pewnej wprawy, będziemy mogli z łatwością zaangażować w wykonanie mudr obie dłonie. Ważne jest, abyśmy wykonywali je najlepiej jak potrafimy, wówczas efekty pojawią się bez względu na to, czy nasze dłonie są mniej czy bardziej elastyczne. Stopniowo, w miarę kolejnych ćwiczeń nasze dłonie zyskają więcej siły i giętkości. Nam samym również przybędzie świeżości i elastyczności, a niekiedy poczujemy się nieco młodsi.

To, iż staliśmy się silniejsi i bardziej elastyczni, nie oznacza, że możemy zrezygnować z troski o nasze dłonie i palce. To za ich sprawą, przy użyciu mudr, możemy bowiem inicjować procesy leczące nasz organizm.

