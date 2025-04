Dlaczego czas parzenia jest ważny?



Picie herbaty jest w naszej kulturze silnie zakorzenionym zwyczajem. Żeby uzyskać jak najlepszy smak i pobudzające działanie tego napoju, należy jednak wiedzieć w jaki sposób go przygotowywać, czyli jakich używać naczyń i w jakiej temperaturze zaparzać herbatę.

Susz herbaciany pozostawiony zbyt długo w wodzie wydziela taniny, czyli związki chemiczne, które neutralizują działanie pobudzającej teiny, oraz inne szkodliwe związki chemiczne. Nie tylko zbyt długie zaparzanie herbaty może powodować wydzielanie niebezpiecznych chemikaliów – działa tak również poruszanie naczyniem z przygotowywanym naparem. Warto też wiedzieć, że bardzo mocna herbata może powodować bóle głowy i bezsenność.

Ile czasu zaparzać herbatę?



Czas zaparzania herbaty i temperatura wody zależy od rodzaju przygotowywanego napoju.

Dla przykładu delikatną zieloną herbatę pozostawimy przez 3 minuty w wodzie o temperaturze ok. 70 stopni Celsjusza.

Inne odmiany herbaty zaparzamy w następujący sposób:

czarna – 100°C, 4–6 minut,

– 100°C, 4–6 minut, biała – 85°C, 4–5 minut,

– 85°C, 4–5 minut, rooibos – tak jak czarna herbata, czyli 100°C, 4-6 minut,

– tak jak czarna herbata, czyli 100°C, 4-6 minut, oolong – 90°C, 5–8 minut,

– 90°C, 5–8 minut, pu-erh – 95°C, 1–3 minuty,

– 95°C, 1–3 minuty, herbaty ziołowe – większość powinna być zaparzana w temperaturze 100°C przez ok. 5 minut.

Herbaty o dobrej jakości można zaparzać nawet 2–3 razy.

Woda a jakość herbaty



Zwykłe zagotowanie wody nie wystarczy do zaparzenia idealnej herbaty. Trzeba zadbać o jej jakość i czas gotowania.

Najlepsza będzie miękka woda o niskiej zawartości fluoru, chloru i wapnia, a wysokiej zawartości tlenu, którą niestety trudno jest znaleźć w polskich kranach. Lepszy napój uzyskamy, filtrując wodę z kranu lub używając niegazowanej wody mineralnej.

Kiedy gotujemy wodę na herbatę, najlepszym momentem na wyłączenie gazu pod czajnikiem jest krótka chwila tak zwanego białego wrzenia, kiedy bąbelki, unosząc się na powierzchnię wody, powodują jej zmętnienie tak, że nabiera białego koloru. Taka woda, dzięki odpowiedniej zawartości tlenu, zapewni herbacie bogaty smak i aromat.

Naczynia i akcesoria



Parzenie herbaty w imbryczku to najlepsza metoda, która pozwala liściom na rozwinięcie się, przez co napar jest mocniejszy i bardziej aromatyczny. Imbryczek nie powinien być jednak wykonany z plastiku, który może spowodować zmianę smaku napoju.

Żeby przygotować naczynie do zaparzania, powinniśmy najpierw je ogrzać, opłukując imbryk od wewnątrz odrobiną gorącej wody.

Przydatnymi akcesoriami w procesie parzenia herbaty mogą być zaparzaczki ceramiczne lub wykonane ze stali nierdzewnej – filtry, w które wkładamy susz. Ułatwiają one usunięcie liści z naczynia, ale przeważnie nie pozwalają im na swobodne rozwinięcie się, co może wpływać na pogorszenie smaku herbaty.

