Długi termin przydatności do spożycia



Miód ma zasadniczo długi okres przydatności do spożycia (nawet 3 lata), ale podczas przechowywania, przede wszystkim w temperaturze ponad 20°C, obserwuje się niekorzystne zmiany zachodzące w produkcie. Miód ciemnieje, zmieniają się proporcje cukrów oraz słabnie aktywność enzymów, przez co miód w pewnym stopniu traci swoje zdrowotne właściwości.

Krystalizacja zależy od warunków przechowywania



Naturalnym procesem, jaki występuje podczas przechowywania miodu, jest jego krystalizacja. Podczas tego procesu glukoza krystalizuje szybciej, fruktoza natomiast pozostaje w otaczającym syropie. Pewne miody krystalizują od razu w całej masie (np. rzepakowy), inne natomiast krystalizują wolno, zaczynając od dolnych warstw. Proces ten nie obniża jakości miodu i wynika głównie z warunków i czasu przechowywania. Miód przechowywany w temperaturze 17-18°C szybko krystalizuje, temperatura poniżej 0°C powoduje zahamowanie krystalizacji, natomiast w temperaturze 25-35°C następuje upłynnianie miodu.

Z dala od mocnych zapachów



Miód bardzo łatwo chłonie obce zapachy. Z tego względu nie należy go przechowywać z produktami o silnym swoistym aromacie. Najkorzystniejsze jest przechowywanie miodu w niższych temperaturach, np. w lodówce, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w szklanym. Nie powinno się przechowywać miodu w naczyniach metalowych, gdyż miód może mieć metaliczny posmak.

Szczelnie zamknięty



Miód jest produktem bardzo higroskopijnym, czyli bardzo łatwo wchłania wodę lub parę wodną z powietrza. Gdy przechowujemy miód w nieszczelnym naczyniu, górna warstwa miodu może ulec rozrzedzeniu. Takie warunki mogą spowodować, że rozwiną się drożdże, które wywołają fermentację, co może zmienić smak miodu lub spowodować, że stanie się on niezdatny do spożycia. Czasem fermentacja zachodzi także w miodzie dojrzałym, przechowywanym w suchym, ale zbyt ciepłym pomieszczeniu. Natomiast przechowywanie miodu w zbyt suchych warunkach może spowodować nadmierne jego wysychanie.

Miód może być pomocny przy wielu schorzeniach. Pamiętajmy jednak, że produkt ten lepiej przysłuży się naszemu zdrowiu, gdy będzie odpowiednio przechowywany.