O tej porze roku powinniśmy dbać o siebie szczególnie, bo to właśnie teraz najczęściej się przeziębiamy. Dodatkowo naszemu dobremu samopoczuciu nie służą długie i chłodne wieczory. Na szczęście są sposoby, by te dolegliwości omijały nas szerokim łukiem.

Jak przetrwać zimę w dobrej formie?



1. Ubieraj się ciepło

Niby wszyscy o tym wiedzą, ale jak się dobrze zastanowić, każdemu zdarza się porządnie wymarznąć. Czas z tym skończyć. Przede wszystkim zadbaj o buty – powinny być ocieplone i nieprzemakalne (warto je dodatkowo zaimpregnować). Ubieraj się na cebulkę, ponieważ oprócz ciepłych ubrań, przed zimnem chroni nas wtedy także warstwa powietrza, która gromadzi się pomiędzy poszczególnymi elementami odzieży.



2. Doleczaj infekcje

Jeśli zdarzy ci się zachorować, koniecznie zostań w domu i stosuj się do zaleceń lekarza. Tzw. przechodzone infekcje mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia! Niedoleczona grypa czy angina może skończyć się np. niebezpiecznym dla życia zapaleniem mięśnia sercowego. Lepiej więc nie ryzykować.



3. Nie zrażaj się pogodą

Tak, wiemy. Zimą niełatwo zmusić się do aktywności fizycznej. Postaraj się jednak przełamać niechęć i idź choć na krótki spacer. Od razu poczujesz, że humor wraca. A może wykorzystasz długie zimowe wieczory na kurs tańca? Ruch połączony z muzyką od ręki poprawi ci nastrój.



4. Umilaj poranki

Wstawianie do pracy zimą jest wyjątkowo przygnębiające. Za oknem mrok, mróz... Na myśl o opuszczeniu łóżka łatwo dostać gęsiej skórki... Nie musi tak być! Jeśli poranna pobudka to dla ciebie gehenna, zastanów się, co zrobić, by je sobie umilić. Może nastrój poprawi ci słuchanie ulubionej muzyki? Lub drobna słodka przyjemność na śniadanie?



5. Doświetlaj się

Gdy naturalnego światła jest mniej, zmniejsza się wydzielanie serotoniny – hormonu szczęścia. Aby poprawić sobie humor, trzeba się doświetlić. Wymień więc żarówki na silniejsze, staraj się nie przebywać w półmroku. Możesz też zdecydować się na zabieg aparatem do naświetlań (w gabinetach medycyny naturalnej i niektórych przychodniach, koszt: 25-30 zł).

6. Dbaj o dietę

Zimą na pewno nie możesz odpuścić sobie dwóch rzeczy – śniadania przed wyjściem z domu i ciepłego posiłku każdego dnia. Ułatwią one organizmowi gospodarowanie energią. Oprócz tego zadbaj, by w twoim menu znalazły się warzywa, owoce i kasze. Jeśli mięso - to tylko gotowane lub pieczone.