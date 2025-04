Zioła możemy stosować w wielu różnych postaciach. Zależnie od rodzaju zioła zastosujemy odmienne techniki przygotowywania do użycia, by wydobyć substancje korzystne dla naszego organizmu. W warunkach domowych do użytku wewnętrznego możemy samodzielnie przygotowywać m.in.: wywary, napary, nalewki, syropy.

Wywary

Wywary powstają za pomocą gotowania części ziół. Wywary mają zastosowanie w przypadku twardych części roślin, takich jak korzenie, kłącza, nasiona, orzechy. Podczas gotowania przekazują one swoje czynne substancje lecznicze do wody. Ogólny schemat robienia wywarów jest dość prosty. Na początku przygotowujemy zioła, czyli kroimy, łamiemy lub rozbijamy duże części na mniejsze. Następnie umieszczamy je w naczyniu z wodą, przykrywamy i gotujemy około 10 minut. Należy uważać na zbyt intensywne parowanie wody i ewentualnie w trakcie ją uzupełniać. Później odcedzamy tak uzyskany wywar od części ziół.

Napary

Napary są bardzo popularnym sposobem przygotowywania ziół do spożycia. Napary z ziół robimy na podobnej zasadnie jak zaparzamy herbatę. Przygotowanie polega na umieszczeniu liści, łodyg lub kwiatów ziół w naczyniu, w którym zwykle zaparzamy herbatę. Wkładamy w nie odpowiednią ilość ziół, po czym zalewamy świeżo przegotowaną wodą, przykrywamy i odstawiamy do zaparzenia na kilkanaście minut. Odcedzamy.

Standardowa dawka to 25–50 g suszonego świeżego zioła na trochę ponad pół litra wody. Proporcje jednak często dobieramy wedle smaku, jaki chcemy uzyskać. Tak przygotowany napar ziołowy możemy pić równie dobrze na gorąco, jak i na zimno. Zioła do naparów można ze sobą mieszać w celu uzyskania lepszego smaku. Dobrze do tego celu służą: koper włoski, lawenda, mięta, cytrynowa werbena. Naparu nie przetrzymujemy dłużej niż dwa dni, a jeśli, to najlepiej w chłodnym miejscu.

Nalewki

Nalewkami nazywamy wyciągi z ziół o silnej konsystencji. Nalewki wykonuje się najczęściej poprzez wydobycie składników leczniczych ziół za pomocą mieszanki wody i alkoholu. W celu przygotowania nalewki umieszczamy świeże lub wysuszone części ziół w szklanym naczyniu, np. dużym słoju. Następnie zalewamy płynem sporządzonym z wody i alkoholu. W przypadku ziół suszonych stosujemy proporcję – jedna część ziół do pięciu części mikstury, dla ziół świeżych – jedna część ziół do dwóch części płynu.

Przygotowując nalewkę możemy również użyć nierozcieńczonego alkoholu, takiego jak dżin czy brandy. Możemy zastosować również glicerynę, która da nalewce słodkawy posmak. Przygotowany słój odstawiamy na dwa tygodnie do maceracji. Po tym czasie odsączamy gotową nalewkę i przelewamy do szklanej ciemnej butelki. Butelkę z nalewką przechowujemy z dala od światła, w chłodnym miejscu, maksymalnie przez okres około dwóch lat.

Syropy

Syrop możemy przygotować z wywaru lub naparu. Najprostszym sposobem na zrobienie syropu jest wymieszanie około 300 g cukru w 600 ml wywaru lub naparu. Mieszając podgrzewać powoli, aż do zgęstnienia i całkowitego rozpuszczenia cukru. Podgrzewać do momentu, aż całość zacznie wrzeć. Zamiast cukru możemy zastosować miód w proporcji 1/4 do ilości wywaru lub naparu. Tak przygotowany syrop dość długo nadaje się do przechowywania. Syrop najlepiej przechowywać w chłodnym miejscu np. lodówce.

