Jak przygotować nasiadówkę? Co dodać do kąpieli na różne dolegliwości

Nasiadówka to kąpiel lecznicza dolnych partii ciała. Jest to naturalna metoda stosowana na wiele dolegliwości, takich jak zapalenie pęcherza moczowego, infekcje pochwy, hemoroidy oraz ból krocza po porodzie. Zrobienie nasiadówki jest bardzo proste a jej działanie skuteczne. Do wody można dodać zioła i inne składniki.