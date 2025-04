Fot. Fotolia

Herbata z czystka

Herbatę z czystka przyrządza się podobnie jak czarną herbatę. Po prostu zalewa się ziele herbaciane zagotowaną wodą i zostawia na pięć minut, żeby naciągnęło.

Herbata z czystka smakuje szczególnie dobrze wzbogacona cytryną i miodem.

Wywar z czystka

Wsyp garść ziela czystka (ok. 10 g) do garnka, wlej od ½ do 1 litra wody, zagrzej to wszystko i gotuj przez pięć minut.

Krem z czystka

Najlepiej rano i wieczorem nakładaj krem na partie skóry, na których występują zmiany chorobowe, wcześniej przemywając je wywarem z czystka. Krem z czystka nie zawiera żadnych konserwantów. W razie potrzeby może też być używany częściej. Jego zapach jest przyjemny i przypomina trochę róże.

Fragment pochodzi z książki "Czystek. Zdrowie i piękno dzięki jednej roślinie", Wydawnictwo Vital. Publikacja za zgodą wydawcy.

