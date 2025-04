Jak przygotować różaną kąpiel?

Złagodzi podrażnienia i wygładzi skórę płyn różany. Dwie garści ogrodowej róży, zebranej w okresie kwitnienia, zalać 1,5 litra wrzątku i odstawić na 10 minut. Napar podgrzać (nie gotować!), ostudzić i przecedzić. Przecierać skórę dwa razy dziennie.

Odświeżająca i wygładzająca będzie także kąpiel różana. Dwie garści płatków róży zalać litrem wrzącej wody. Po około 10 minutach odcedzić. Filiżankę naturalnego miodu rozpuścić w wannie, wlać napar. Relaksować się w ciepłej kąpieli około 15 minut.

Kąpiel mleczna dla gładkiej skóry

Dwa litry tłustego mleka wlać do wanny napełnionej ciepłą wodą, dodać około pół szklanki miodu i kilka kropel olejku różanego. Relaksować się w wannie ok. 15 minut.

Po kąpieli proponuję stosować olejki wykonane domowym sposobem. Są o wiele tańsze i skuteczne.

Inny sposób przygotowania kąpieli mlecznej. Do wypełnionej do połowy wodą wanny dodać 250 g morskiej soli (najlepiej z Morza Martwego), 100 g sody oczyszczonej, 3 litry mleka, 350 g miodu naturalnego, 4 łyżki olejku migdałowego oraz 10 kropel olejku eterycznego z cytryny albo lawendy. W tak przygotowanej kąpieli poleżeć około pół godziny. Po jej zakończeniu skóra stanie się jedwabista i gładka w dotyku.

Które zioła można użyć do kąpieli ziołowych?

Garść skrzypu zalać szklanką gorącej wrzącej wody, przykryć i zostawić do naciągnięcia. Przecedzony – wlać do wanny z ciepłą wodą i zanurzyć się w niej na 15 minut.

Kąpiel ziołowa, dzięki której skóra stanie się gładka i elastyczna, składać się może z dwóch garści świeżej szałwii i garści rumianku. Zioła zalać 2 litrami wody i gotować na małym ogniu pod przykryciem przez 15 minut. Odwar przecedzić i wlać do wanny z ciepłą wodą.

Kąpiel ziołową dezynfekującą skórę z ropnymi wypryskami i zwężającą pory sporządza się z trzech torebek suszonego włoskiego kopru, dwóch torebek rozmarynu oraz dwóch torebek mięty. Zioła zalać 1,5 l wrzątku i gotować na małym ogniu przez 15 minut. Odcedzić, dodać łyżkę spirytusu kamforowego. Przecedzić, wlać do wanny z ciepłą wodą.

Fragment pochodzi z książki „Bądź piękną po czterdziestce" autorstwa Grażyny Łoś, wydawnictwo Printex.

