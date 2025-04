Dłonie i stopy są wyjątkowo wrażliwe na zimno. Przyczyna tkwi w Twoim układzie krążenia. Gdy pod wpływem różnych czynników (np. spadku temp.) obwodowe naczynia krwionośne zwężają się i kurczą, do rąk oraz stóp dociera mniejsza ilość krwi, słabnie jej przepływ, tkanki otrzymują mniej tlenu i innych koniecznych do życia składników odżywczych. Zaczynają marznąć.

Reklama

Jak je rozgrzać

Wystarczy przyspieszyć krążenie krwi, by szybko poczuć powracające ciepło.

- Pij rozgrzewające herbatki ziołowe oraz owocowe (np. lipową).

Wypróbuj też napój imbirowo-cynamonowy: 10 g kory cynamonu, 10 g suszonego korzenia arcydzięgla, 15 g świeżego imbiru pokrojonego w plasterki zalej trzema szklankami wody. Gotuj na wolnym ogniu przez kwadrans. Odcedź. Popijaj 3 razy dziennie.

- Przed snem rób specjalną kąpiel rozgrzewającą stopy.

Do miski z wodą o temperaturze około 37-38°C dodaj napar sporządzony z garści tymianku albo majeranku bądź dwóch łyżeczek sproszkowanego imbiru. Wolisz gotowe preparaty? W aptekach znajdziesz np. Allpresan nr 4 - rozgrzewający płyn do kąpieli zziębniętych stóp. Zawiera on kamforę, kwiat nagietka i arnikę. Uczucie ciepła możesz przedłużyć, wmasowując w stopy rozgrzewające balsamy, kremy w piance, olejki eteryczne. Do dyspozycji masz np.: balsam do stóp Gehwol z papryką, rozmarynem, imbirem, kamforą i lawendą; krem w piance do bardzo zziębniętych stóp Allpresan nr 4 z kamforą, wyciągiem z arniki i rozmarynem. Wypróbuj także siłę działania olejków eterycznych: wymieszaj po 3 krople olejku rozmarynowego i olejku z czarnego pieprzu z łyżką oliwy z oliwek.

- Masuj stopy codziennie przez kilka minut.

Regularne masaże poprawiają ich ukrwienie.

- Gimnastykuj się.

Jeśli pracujesz przy komputerze, raz na godzinę zrób parę obrotów nadgarstkami w lewo i w prawo, kilkakrotnie zaciśnij dłonie w pięści, a potem je rozmasuj.

- Śpij w ciepłych skarpetkach.

Koniecznie bezuciskowych, czyli z luźnymi ściągaczami.

Jak nie marznąć nigdy więcej

Problemom z wiecznie zimnymi stopami i dłońmi możesz w większości przypadków zapobiec. Wystarczy trzymać się kilku zasad.

- Nie pal. Nikotyna nasila obkurczanie się obwodowych naczyń krwionośnych.

- Uwierz, że bez piątej (a nawet trzeciej) kawy też da się całkiem nieźle przeżyć dzień. Kofeina wywołuje skurcze naczyń i pogarsza krążenie krwi.

- Zapanuj nad adrenaliną, hormonem, który wydziela się pod wpływem stresu, a także przyczynia się do obkurczania naczyń i zmniejszania się przepływu krwi. Za wszelką cenę naucz się relaksować. Szukaj najlepszego i najprzyjemniejszego sposobu na rozładowanie napięcia psychicznego: pływaj, tańcz, chodź na aerobik, pilates albo aerobik w wodzie, ćwicz jogę, maluj lub zapisz się na wschodnie sztuki walki. Od czasu do czasu weź serię profesjonalnych masaży relaksujących. Zażywaj ziołowe preparaty uspokajające, np. Deprim, Persen, Kalms, Tabletki na uspokojenie. Nie pomaga? Skorzystaj z psychoterapii.

- Jedz to, co najlepsze... dla Twoich naczyń krwionośnych: świeże warzywa, owoce, ryby morskie, oliwę, ziarna zbóż, pestki, zarodki pszenicy.

- Stosuj naprzemienne kąpiele. Przygotuj dwie miednice. Do jednej wlej wodę o temperaturze 38-40°C, do drugiej chłodniejszą: 12-16°C (kup sobie termometr, nie sprawdzaj "na oko"). Zanurzaj dłonie na kilka sekund raz w ciepłej, raz w zimnej wodzie. Czas trwania całego zabiegu początkowo nie powinien przekraczać 2 minut. Podobne ćwiczenie polega na jednoczesnym zanurzeniu jednej dłoni w zimnej, a drugiej w gorącej wodzie. Po kilku sekundach zmiana. Czas zabiegu: 10 minut.

Trening dla stóp wygląda identycznie. Ale uwaga! Unikaj gorących kąpieli i nadmiernego rozgrzewania stóp (albo najpierw poradź się lekarza), jeśli masz żylaki podudzi, zespół pozakrzepowy lub niewydolność krążenia.

- Gdy jesteś w uzdrowisku, bierz kąpiele. Kwasowęglowe, siarczkowe i radonowo-siarczkowe (po konsultacji z lekarzem).

Kiedy do lekarza?

Jeśli mimo wszystkich starań nadal marzną Ci dłonie i stopy, wybierz się do lekarza. Przyczyny Twoich kłopotów mogą być różne: odmrożenia w przeszłości, przewlekły silny stres, schorzenia związane z zaburzeniami układu krążenia, choroby tkanki łącznej (tzw. kolagenozy). Powodem ziębnięcia kończyn (przede wszystkim dłoni), zwłaszcza u młodych kobiet, bywa także choroba Raynauda - pod wpływem zimna lub stresu u chorych koniuszki palców najpierw bledną, następnie stają się sine, a na koniec czerwone (nie zawsze wszystkie te fazy występują). W opuszkach pojawia się mrowienie i ból. W przypadku takich objawów niezbędne jest leczenie (przez dermatologa albo chirurga).

Inne przyczyny ziębnięcia stóp:

- schorzenia kręgosłupa (jest to wówczas wtórny skutek ucisku na nerwy),

- zbyt niskie ciśnienie tętnicze krwi,

- niedoczynność tarczycy.

Uwaga! Niektóre leki stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego, dusznicy bolesnej, zaburzeń rytmu serca, migreny, a także hormonalne środki antykoncepcyjne mogą wywoływać zjawisko lodowatych dłoni i stóp.

Reklama

(ARF)