Migdałki to skupiska tkanki chłonnej (limfatycznej). Są jednym z elementów układu odpornościowego. Migdałki podniebienne znajdują się pomiędzy łukami podniebienno-językowymi a podniebienno-gardłowymi, a migdałek gardłowy ("trzeci migdał") na tylnej ścianie nosogardła. Zasadniczo powiększają się w czasie infekcji górnych dróg oddechowych (szczególnie podczas anginy i mononukleozy), po chorobie znów powinny powrócić do swoich rozmiarów. Jednak nie zawsze samoistnie się obkurczają.

Do przerostu migdałków dochodzi w wyniku pobudzania tkanki chłonnej przez zarazki lub alergeny. Gdy dziecko stale choruje, migdałki nie mają czasu, by powrócić do normalnych rozmiarów. Ciągle są powiększone (przerośnięte).

To niebezpieczna sytuacja, bo prowadzić może do kłopotów z oddychaniem, mówieniem, a nawet niebezpiecznych bezdechów nocnych. Dzieci z przerostem migdałków częściej cierpią na zapalenia ucha i miewają niedosłuch. Ich cechą charakterystyczną jest również specyficzny kluskowaty głos, a także chrapanie.

Aby zmniejszyć migdałki, można działać doraźnie lub długofalowo. Ważne jest wzmacnianie odporności dziecka. Dzięki temu będzie mniej chorowało, a migdałki nie będą ciągle pobudzane kolejnymi infekcjami.

Oto najlepsze naturalne sposoby na obkurczenie migdałków:

Płucz gardło roztworem wody z solą - w przypadku zapalenia migdałków, ten prosty zabieg zmniejsza infekcję i obkurcza tkanki.

Nie przegrzewaj malca. Ubieraj go na cebulkę.

Mądrze odżywiaj. Serwuj mu 5 razy dziennie owoce i warzywa, bo dzięki temu dostarczysz mu niezbędnych dla zdrowia witamin i mikroelementów.

Ogranicz kontakt z zarazkami. Jeśli masz taką możliwość, unikajcie kontaktu z chorymi osobami.

Ogranicz kontakt z alergenami. Jeśli jest to możliwe, unikaj związków, na które twoje dziecko jest uczulone, szczególnie alergenów wziewnych.

Zapobiegaj odwodnieniu dziecka i nawilżaj powietrze. Odpowiedni poziom nawodnienia wspomaga pracę śluzówki dróg oddechowych i zmniejsza ryzyko zakażeń migdałków.

Przeczytaj też: Powiększony migdał - o czym świadczy?

Dziecko z przerostem migdałków powinno być pod opieką laryngologa. Jeśli problem jest bardzo nasilony, konieczne jest specjalistyczne leczenie. W celu zmniejszenia migdałków stosuje się takie metody leczenia jak:

lek sterydowy w postaci aerozolu do nosa - zmniejsza stan zapalny wywołany alergią; leczenie alergii jest u wielu dzieci skuteczną metodą obkurczenia migdałków pozwalającą uniknąć interwencji chirurgicznej,

operacja zmniejszenia lub wycięcia migdałka,

zmniejszenia lub wycięcia migdałka, leki wzmacniające odporność - to leczenie stosowane w łagodnych przypadkach, gdy powiększone migdałki nie powodują np. trudności w oddychaniu.

W wielu przypadkach kuracja odnosi oczekiwany skutek - migdałki obkurczają się, czyli wracają do swoich pierwotnych rozmiarów.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 31.05.2018.

