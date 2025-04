Sposoby na przejedzenie

Przejedzenie to nieprzyjemny stan, który pojawia się, gdy zjesz za dużo w stosunku do swoich możliwości. Żołądek ma ograniczoną pojemność ok. litra do maksymalnie 1,5 litra. Jeśli zbyt go przepełnisz, narażasz się na nieprzyjemne objawy przejedzenia.

Objawy przejedzenia są nieprzyjemne. Do najczęstszych objawów przejedzenia należą:

ból w okolicach brzucha,

uczucie ciężkości,

refluks i zgaga,

kłujący ból żołądka,

dreszcze,

mdłości,

nadmierne gazy,

zaparcia,

wzdęcia,

uczucie przelewania się treści pokarmowej w żołądku.

Przejedzenie może mieć też poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Nadwyrężony jest cały układ pokarmowy, a w przypadku nadmiaru jedzenia, jeszcze bardziej uwidaczniają się jego wszystkie niedoskonałości.

Przeciążona trzustka może nie nadążyć z produkcją enzymów;

woreczek żółciowy może nadmiernie się kurczyć i powodować bóle;

wrażliwe jelita nie zniosą takiej ilości pokarmu i nie przyswoją go, powodując biegunki;

może dochodzić do podniesionego poziomu cukru we krwi.

To tylko nieliczne z możliwych konsekwencji przejedzenia.

Organizm często sam wysyła sygnały, że ma już dosyć. Musisz je odpowiednio wcześnie odczytać i po prostu przestać jeść. Może to się objawiać poceniem, ospałością, uczuciem duszności czy wręcz uderzeniami gorąca.

Jeśli przegapisz pierwsze objawy przejedzenia, możesz doprowadzić do poważnych konsekwencji. Ostry nieżyt żołądka lub jelit może powodować silne bóle w nadbrzuszu, czego następstwem są nudności, wymioty, biegunka i zatrzymanie gazów.

Pierwszą i najważniejszą zasadą, aby zapobiec przejedzeniu, jest umiar. Możesz jeść wszystko, próbować, delektować się każdą potrawą, lecz się nie objadaj. Gdy czujesz, że jesteś pełna, nie siedź, wstań, a nawet idź na spacer. Pomożesz treści pokarmowej się przemieszczać.

Zioła na przejedzenie

Gdy odczuwasz konsekwencje nadmiernego jedzenia, na ratunek mogą ruszyć zioła:

Kminek – pobudza wydzielanie soków trawiennych, działa przeciwskurczowo i wiatropędnie. Można go dodać do tłustych, ciężkostrawnych potraw. W przypadku wzdęć pomocny jest napar z połowy łyżeczki kminku podgrzany na wolnym ogniu przez 30 minut. Napar pij po jedzeniu.

– pobudza wydzielanie soków trawiennych, działa przeciwskurczowo i wiatropędnie. Można go dodać do tłustych, ciężkostrawnych potraw. W przypadku wzdęć pomocny jest napar z połowy łyżeczki kminku podgrzany na wolnym ogniu przez 30 minut. Napar pij po jedzeniu. Mięta pieprzowa – Napar pomocny jest w nieżytach żołądka i jelit, nudnościach, wzdęciach i niestrawnościach. Mięta pita po zjedzeniu ciężkostrawnych potraw przynosi ulgę. Można także skorzystać z kropli miętowych, które działają bardzo szybko, rozkurczając mięśnie gładkie jelit. 20 – 30 kropli miętowych rozpuszcza się w łyżce stołowej wody.

– Napar pomocny jest w nieżytach żołądka i jelit, nudnościach, wzdęciach i niestrawnościach. Mięta pita po zjedzeniu ciężkostrawnych potraw przynosi ulgę. Można także skorzystać z kropli miętowych, które działają bardzo szybko, rozkurczając mięśnie gładkie jelit. 20 – 30 kropli miętowych rozpuszcza się w łyżce stołowej wody. Melisa lekarska – ma działanie uspokajające, antybakteryjne, rozkurczowe i przeciwwirusowe. Melisę parzy się pod przykryciem około 20 minut. Można ją połączyć z miętą.

fot. Adobe Stock, whiteaster

Możesz stosować też inne, ulubione zioła na wsparcie układu pokarmowego lub mieszanki ziołowe na trawienie.

Gorący termofor lub kąpiel na trawienie

Ciepło ma właściwości naturalnie rozkurczające. Możesz przygotować sobie gorący kompres z termoforu i przyłożyć go do brzucha. Jeśli masz na to ochotę, skorzystaj z gorącej kąpieli.

Zaparcia przez przejedzenie

Czasami przejedzenie powoduje uciążliwe zaparcia. Skorzystaj wtedy z klasycznych domowych sposobów na zaparcia, ale skup się na metodach, które dodadzą błonnika rozpuszczalnego do twojej diety. Pij regularnie wodę, by rozluźnić treść pokarmową.

Alkohol na przejedzenie



Alkoholowi przypisuje się często właściwości prozdrowotne, ale większość z nich nie ma uzasadnienia w dowodach. W przypadku poprawy trawienia można jednak dopatrzeć się pozytywów w alkoholu.

Alkohol spożywany z umiarem w trakcie posiłku, przed nim, lub po jedzeniu, może pomagać pozbyć się objawów przejedzenia.

Ruch na przejedzenie

Najlepszym lekarstwem na przejedzenie jest aktywność fizyczna. Usprawnia przesuwanie się treści pokarmowej w jelitach, a dodatkowo pozwala spalić część nadmiarowych kalorii.

Musisz dostosować swoje menu do tego, co ci szkodzi. Jeśli wiesz, że lepiej czujesz się na diecie lekkostrawnej, wybieraj lżejsze potrawy.

Cukrzycy, nawet w święta, powinni zachować odpowiednią dietę. Świąteczna dieta cukrzyka nie musi się bardzo różnić od klasycznej, ale są pewne uniwersalne zasady.

Osobom starszym zaleca się spożywanie potraw lekkostrawnych i dań gotowanych.

Pamiętaj też o innych zasadach zdrowego żywienia. Picie dużej ilości wody mineralnej – 2 litry dziennie – oczyszcza organizm i zapewnia uczucie sytości, dzięki czemu zjesz mniej.

Kluczem do sukcesu jest zachowanie umiaru, lecz gdy już się przejesz, a dolegliwości nie ustępują, warto jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 20.11.2011 przez Martę Wilczkowską.

