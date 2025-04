Stawianie baniek ludziom w podeszłym wieku



Starzenie się jest procesem nieodwracalnym i dotyka każdego człowieka, aczkolwiek niejednakowo. Jednakże zasadnicze procesy zachodzą mniej więcej w tym samym czasie i po 50. roku życia rozpoczyna się powolny proces starzenia. Zaczyna wyraźnie nasilać się proces zaniku komórek, spada odporność na choroby zakaźne, zmniejsza się wydzielanie soków trawiennych, a przemiana materii ulega spowolnieniu. Do płynów ustrojowych dostaje się coraz więcej produktów przemiany materii, gromadzą się też one w tkankach, w których i tak uległy spowolnieniu procesy życiowe.

Z powodu coraz gorszej pracy nerek zbędne produkty przemiany materii zalegają w organizmie, a z powodu coraz gorszej pracy wątroby zatruwany jest organizm, tym bardziej że wraz z wiekiem wzrasta ilość podawanych leków chemicznych, które też zatruwają organizm.

Bańki pozwalają w sposób istotny zmniejszyć podawanie leków. Stosowanie ich poprawia ukrwienie i przemianę materii, odtruwa organizm, a to łagodzi dolegliwości. W zasadzie technika stawiania baniek jest jednakowa, natomiast pamiętać należy, że mięśnie stają się zredukowane i zwiotczałe. Zatem przed zabiegiem dobrze jest nieco natłuścić ciało oliwką.

Dla ludzi starszych należy zastosować dłuższe przerwy pomiędzy zabiegami z powodu powolniejszych procesów regeneracyjnych i regulacyjnych.

Przyjąć należy, że wyraźną poprawę zdrowia u tych ludzi można będzie zaobserwować dopiero po 6. postawieniu baniek. Zalecane jest wykonanie 3 zabiegów w pierwszym tygodniu, a następnie po jednym, aż do ustąpienia dolegliwości. Dla utrwalenia wyników wskazane jest powtarzanie zabiegów.

Ponieważ w książce tej mowa jest o naturalnych metodach uzdrawiania, dlatego też polecać będziemy wspomaganie każdego rodzaju terapii jeszcze innymi metodami naturalnymi, które są całkowicie bezpieczne dla ciała, niosą ulgę i uzdrowienie. Taką uniwersalną metodą, wspomagającą dla każdego rodzaju terapii, jest Reiki.

Stawianie baniek dzieciom



Nie określa się minimalnego wieku dziecka, a technika jest taka sama jak u dorosłych. Należy jednak pamiętać, że w miarę możliwości używamy małych baniek. Jeśli idzie o wiek, to można stawiać bańki nawet niemowlętom, na przykład 2 małe bańki na pleckach niemowlęcia, aby po silnym przeziębieniu uchronić je od zapalenia płuc. Starszym dzieciom można stawiać więcej baniek, także w innych miejscach ciała.

Jednakże dziecko może się bać ognia, warto więc zdobyć sobie jego zaufanie poprzez pokazanie na samym sobie, na przykład na swoim udzie, jak wygląda takie postawienie bańki i że to nic nie boli. Polećmy też zamknąć oczki, kiedy stawiamy bańki na piersiach czy brzuszku. Może też w tym czasie ktoś czytać dziecku bajeczki.

Fragment pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka (Studio Astropsychologii, 2012). Publikacja za zgodą wydawcy.