Jakie bańki wybrać?

Mamy teraz w aptekach łatwo dostępne bańki z dodatkową pompką do odsysania powietrza. Oczywiście takie bańki są dużo droższe i łatwiejsze w zastosowaniu, ale czy na pewno lepsze? Jest wielu zwolenników baniek tradycyjnych, głęboko przeświadczonych o tym, że są najlepsze. Ponieważ nowoczesne bańki z pompką posiadają instrukcję ich stosowania, skupię się na omówieniu stawiania tradycyjnych baniek lekarskich.

Akcesoria do stawiania baniek. Zdjęcie pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka.

Jak przygotować bańki?

Oczywiście bańki powinny być wcześniej umyte w ciepłej wodzie i ustawione na stoliku na jakiejś ściereczce lub na płaskiej tacy z płytką warstewką ciepłej wody. Dobrze by było, gdybyśmy mieli spirytusowy palnik, ale może go zastąpić także zwykła świeczka czy też zapalniczka. Do tego niezbędny będzie jeszcze tamponik waty nawinięty na kawałek cienkiego drutu. Drut powinien być na końcach pozaginany w taki sposób, aby jeden jego koniec tworzył rączkę do trzymania, a drugi ułatwiał nawinięcie tamponika z waty. Buteleczka ze spirytusem oraz naczynie z wodą do gaszenia płonącego wacika po zakończeniu stawiania baniek.

Naczynie z wodą powinno być bardziej ze względów bezpieczeństwa i na wszelki wypadek niż z konieczności, ponieważ najwygodniej jest po prostu palący się tamponik zdmuchnąć, a wtedy z ponownym podpaleniem nie będzie problemu.

Jeżeli stawiamy bańki tam, gdzie występuje problem, a miejsce jest owłosione, wskazane jest, aby je ogolić.

Jak już wspomniałem, bańki należy wcześniej w ciepłej wodzie umyć (ze względów higienicznych, a także, aby były przyjemniejsze w kontakcie z ciałem). Wilgotne bańki szczelniej przylegają do ciała, nie podsysając powietrza, dlatego też po umyciu układamy je na ściereczce albo w płaskim naczyniu z warstewką ciepłej wody i przystępujemy do zabiegu.

Zaczynamy stawianie baniek

Tuż przed postawieniem zapalamy świeczkę, nasączamy spirytusem wacik na drucie, podpalamy go i w drugą rękę bierzemy bańkę. Bańkę zbliżamy do miejsca postawienia, trzymając ją poziomo ku dołowi, pewnym ruchem wkładamy płonący wacik do środka, aby poprzez nagrzane w niej powietrze wytworzyć podciśnienie, i równie szybko, nie nagrzewając szkła, stawiamy na ciele, lekko dociskając.

Po postawieniu baniek najlepiej jest płomień zdmuchnąć, a wtedy gdy okaże się, że trzeba którąś z nich poprawić, łatwo będzie płomień rozpalić na nowo. Zdmuchnięty wacik należy położyć na naczyniu z wodą, a gasić przez zanurzenie w razie zagrożenia ogniem i w ostateczności.

Jak długo?

Postawione w ten sposób bańki należy czymś ciepłym przykryć i pozostawić na ok. 15 minut w przypadku dorosłych, w przypadku dzieci na 5 do 10 minut, w zależności od wieku dziecka.

Stawianie baniek w praktyce:

Co leczą bańki?

Jest to z całą pewnością oddziaływanie wielostronne i odczuwalne zaraz po postawieniu, kiedy to pacjenta może ogarnąć przyjemne znużenie, jakby po przebyciu głębszego snu. Zachodzą wtedy procesy regulacyjne w ciele do tego stopnia, że osoby cierpiące na bezsenność mogą poczuć potrzebę snu i się dobrze wyspać. Ponieważ bańki powodują rozluźnienie mięśni, to postawione w tym miejscu przy kręgosłupie, gdzie pojawiły się napięcia mięśniowe deformujące kręgosłup, spowodują ich rozluźnienie i ustąpienie bólów, ponieważ kręgi powrócą do normalnego położenia.

Po postawieniu baniek poprawia się również ogólne samopoczucie. Najczęściej stawiane są przy schorzeniach dróg oddechowych i najbardziej odczuwalne pojawiają się wówczas rezultaty. Również dobre wyniki daje postawienie baniek w przypadku schorzeń dróg moczowych i dolegliwości układu pokarmowego, jak i układu krążenia wraz z zaburzeniami serca.

Bańki mogą być z dobrymi rezultatami stawiane jako wspomagające działanie przy różnorakich stanach chorób przewlekłych. Przyśpieszają zdrowienie, zapobiegają powikłaniom i ułatwiają rekonwalescencję. Najczęściej, i to z najlepszym skutkiem, stosowane są bańki przy zapaleniach płuc i oskrzeli, także podczas grypy i w stanach pogrypowych, przy anginie oraz przeziębieniach.

Fragment pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka (Studio Astropsychologii, 2012). Publikacja za zgodą wydawcy.