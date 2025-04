Ziołowe kuracje

Warto stosować się do zaleceń dotyczących czasu spożywania ziół. Zazwyczaj polecamy pacjentom, aby stosowali zioła, dopóki nie poczują się lepiej lub nawet kilka dni/tygodni dłużej, w zależności od problemu zdrowotnego, by dolegliwość nie powróciła zaraz po zakończeniu kuracji.

Na alergie

Jeśli używasz preparatów ziołowych na sezonowe alergie, zalecamy, by zacząć kurację, zanim alergia zaatakuje, a także w czasie jej sezonu. Kiedy dolegliwości zaczną ustępować i poczujemy się lepiej, można stosować je co kilka dni, w miarę upływu czasu próbując ograniczyć ich ilość, w zależności od stanu zdrowia. Czas ten dla każdej osoby jest różny, więc prosimy, by kierować się własnym osądem.

Na przeziębienie

Jeżeli używamy ziół na przeziębienie lub pojawiające się okresowo napady kaszlu, zalecamy stosowanie kuracji, dopóki stan się nie poprawi plus dodatkowe kilka dni, by zapobiec nawrotom choroby. Osoby z przewlekłymi dolegliwościami, bądź zmagające się z chorobą niemalże przez całe życie, powinny brać zioła nieprzerwanie, miesiącami, a nawet latami – to zależy od pacjenta i sytuacji. Prosimy skonsultować się z zielarzem i stosować się do zalecanych wskazówek.

Profilaktycznie

Jeśli stosujesz kurację ziołową, by utrzymać dobry stan zdrowia i kupujesz gotowe mieszanki ziołowe kapsułki lub tabletki, należy kierować się zaleceniami na opakowaniu i zdrowym rozsądkiem. Jedynie od nas zależy, jak długo chcemy brać zioła. Zazwyczaj są one na tyle bezpieczne, że można je stosować codziennie przez nieokreśloną ilość dni, jednak są wyjątki, które należy konsultować z lekarzem lub terapeutą. Ludzie, którzy biorą gotowe mieszanki przez długi okres, bez żadnych wskazań i konsultacji, mogą działać na własną szkodę.

Regularność

Jeśli używamy ziół przez dwa lub trzy dni, szanse, że zauważymy jakiekolwiek rezultaty, są znikome. Zazwyczaj po jednym dniu lub dwóch efekt zażywania ziół nie jest zauważalny. Sugerujemy, by zioła stosować co najmniej tydzień, a najlepiej przez czas zalecany na opakowaniu, a dopiero potem ograniczyć lub przerwać ich dawkowanie.

Łączenie ziół z lekami

Jeśli ktoś jest zainteresowany mieszaną kuracją, zalecamy konsultacje z zielarzem, farmakologiem lub lekarzem. Zwróćmy uwagę, że zioła są naturalne, dzięki czemu nie są one szkodliwe. Najlepiej jednak brać leki i zioła w innym czasie: jedną godzinę przed lub po użyciu jednego z nich.

W większości wypadków można brać zioła z innymi suplementami. Poszczególne zioła są używane w połączeniu z innymi, zatem nie należy obawiać się, że będą one ze sobą w interakcji. Istnieje jednak kilka ziół, które nie powinny być mieszane, gdyż może to wywołać efekt przeciwny od zamierzonego. Jeśli mamy obawy, stosujmy je w odstępach 30 minutowych, a nie w tym samym czasie. Każdy powinien upewnić się, że stosuje odpowiednie zioła.

Jeśli, na przykład, pacjent ma gorączkę, nie powinien przyjmować ziół, które powodują ciepło - jak Korean Ginseng, których spożycie jedynie pogorszy stan zdrowia.

Zwalczanie przyczyn, a nie objawów

Chińskie zioła nie działają na pojedyncze objawy, starając się raczej zwalczać przyczynę problemu.

Na przykład bóle głowy mogą być powodowane przez wiele czynników, czyli stres, przegrzanie, zbyt wysokie ciśnienie krwi.

Powinniśmy pamiętać, że nasze ciało różni się od organizmów innych ludzi, przez co reakcja na te same bodźce może być kompletnie różna. Osoba, będąca pod wpływem stresu, nie musi odczuwać bólu głowy, za to może cierpieć na brak apetytu i problemy ze spaniem. Właśnie dlatego wymienia się nie tylko najbardziej popularne, ale i wszystkie możliwe symptomy towarzyszące danej dolegliwości. Głównym celem kuracji ziołowej jest zwalczenie choroby, nie pojedynczych jej objawów. Nie musimy koniecznie posiadać wszystkich symptomów, o ile nie jest specjalnie określone, na jakie dolegliwości działają zioła.

By być absolutnie pewnym, należy skonsultować się z zielarzem.

Mieszanki ziół

Zazwyczaj zielarze łączą zioła, tworząc specjalne mieszanki. Czasami zawierają one aż 15 różnych ziół, które z łatwością zapełniłyby mały garnek. Pacjenci zmuszeni byliby wziąć zioła do domu i ugotować je samodzielnie, po czym wypić otrzymany ekstrakt.

W miarę upływu czasu preparaty ziołowe stawały się coraz bardziej popularne i dostępne. Zazwyczaj składają się one z kombinacji ziół, które skutecznie działają na określoną dolegliwość. Często preparaty ziołowe występują w postaci pigułek czy kapsułek. Jednak zawartość ziół w jednej tabletce nie odpowiada ilości ziół, jaka znajduje się w filiżance wywaru, zatem pacjent powinien zastosować taką liczbę kapsułek bądź pigułek, jaka odpowiada dawce herbaty ziołowej.

