Jak olejki są stosowane w medycynie?



Olejki eteryczne to lotne substancje o różnorodnym składzie chemicznym, charakteryzujące się silnym zapachem. Występują one we wszystkich częściach roślin tj. kwiatach, liściach, łodygach, owocach, nasionach oraz korzeniach. Historia stosowania olejków eterycznych w medycynie sięga czasów starożytnych.

Ich terapeutyczne właściwości znane były już 3000 lat p.n.e. w Egipcie, a także w starożytnych Indiach, Chinach oraz Macedonii i Grecji. Obecnie olejki z powodzeniem stosuje się w medycynie konwencjonalnej, jak i alternatywnej w postaci inhalacji, kąpieli aromaterapeutycznych, kompresów, masaży aromaterapeutycznych, oraz aromaterapii.

Bardzo często sięgamy po nie w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych. W łagodzeniu objawów grypy czy przeziębienia wykorzystywane są olejki: eukaliptusowy, sosnowy, lawendowy, z kadzidłowca, anyżowy, tymiankowy, cynamonowy, z drzewka herbacianego, miętowy, terpentynowy, jałowcowy, kajeputowy, goździkowy lub brzozowy. Można je wdychać bezpośrednio z dłoni, chusteczki lub dodać do kubka z ciepłą, lecz nie gorącą wodą (w celu wzmocnienia działania).

Olejki eteryczne są też składnikami maści do nacierania klatki piersiowej i pleców w celu ułatwienia oddychania w przypadku kataru. W stanach zapalnych błony śluzowej nosa, zwłaszcza u dzieci, często jest stosowana maść majerankowa. Działa ona przeciwzapalnie, dzięki składnikom olejku majerankowego (tripenen, terpineol) oraz łagodnie ściągająco (garbniki).

Jak stosować olejki eteryczne?



Zasady stosowania olejków:

aby efektywnie korzystać z dobrodziejstw terapeutycznego działania olejków eterycznych, trzeba się upewnić, czy stosujemy naturalne olejki eteryczne , gdyż w sprzedaży jest bardzo wiele olejków "identycznych z naturalnymi" lub po prostu kompozycji zapachowych, imitujących zapach naturalnych olejków eterycznych;

, gdyż w sprzedaży jest bardzo wiele olejków "identycznych z naturalnymi" lub po prostu kompozycji zapachowych, imitujących zapach naturalnych olejków eterycznych; należy pamiętać, iż czyste olejki są silnie działającymi substancjami i nie powinno się ich stosować nierozcieńczonych na skórę . Do masażu należy używać naturalnych olejów nośnikowych, np. awokado, oliwa z oliwek, jojoba;

. Do masażu należy używać naturalnych olejów nośnikowych, np. awokado, oliwa z oliwek, jojoba; olejków nie wolno stosować doustnie ;

; przed rozpoczęciem zabiegu aromaterapeutycznego trzeba wykonać test uczuleniowy . Polega on na rozpuszczeniu kilku kropel olejku w łyżce oleju roślinnego i wtarciu za uchem, na mostku lub przedramieniu w miejscu sprawdzania pulsu. Jeśli po 12 godzinach nie wystąpią w tych miejscach zaczerwienienia, rumień, wypryski, swędzenie, podrażnienie oznacza to, że można zastosować dany olejek;

. Polega on na rozpuszczeniu kilku kropel olejku w łyżce oleju roślinnego i wtarciu za uchem, na mostku lub przedramieniu w miejscu sprawdzania pulsu. Jeśli po 12 godzinach nie wystąpią w tych miejscach zaczerwienienia, rumień, wypryski, swędzenie, podrażnienie oznacza to, że można zastosować dany olejek; w przypadku używania olejków cytrusowych, należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV ;

; podczas kąpieli aromaterapeutycznych nie wolno dodawać płynów pianotwórczych, ponieważ związki chemiczne w nich zawarte mogą reagować z olejkiem ;

; kobiety w ciąży oraz karmiące powinny zawsze kurację aromaterapeutyczną skonsultować z lekarzem ;

; inhalacji nie należy polecać osobom z chorobami alergicznymi, układu oddechowego, ani dzieciom poniżej 3. roku życia ;

; olejki należy stosować dokładnie zgodnie ze sposobem użycia podanym na opakowaniu i w ściśle określonych dawkach;

olejki należy przechowywać zamknięte w chłodnym i ciemnym miejscu.

Autor: mgr farmacji Beata Chudzińska – kierownik Apteki Medicover w Szpitalu Medicover Warszawa Wilanów.