Czym jest feng shui?



Feng shui (dosłownie wiatr i woda) to starożytna praktyka wykorzystywana do planowania rozkładu miast, budynków i przedmiotów w taki sposób, aby sprzyjały one naturze i środowisku, w którym żyjemy. Jej zasady wyznaczały trasy przebiegu energii, która - dzięki starannemu przygotowania tras jej przepływu - miała poprawiać nasze samopoczucie i dążyć do utrzymania równowagi w przyrodzie.

Dziś osoby, które żyją zgodnie z zasadami feng-shui, są przekonane, że to właśnie kuchnia jest metaforą zdrowego stylu życia. Im bardziej kuchnia jest ciepła w symbolicznym znaczeniu, tym lepiej wpływa na nasze zdrowie. Zatem jeśli chcesz być silniejszy, bardziej stabilny emocjonalnie, a nawet planujesz zrzucić parę kilogramów, wprowadź do swojej kuchni kilka rozwiązań feng-shui.

Zobacz też: Jaki wpływ na zdrowie ma feng shui?

Reklama

Jak wprowadzić do kuchni feng-shui?



1. Trzymaj zdrowe produkty w widocznym miejscu kuchni. To miłe dla oka, a dla wszystkich gości znak, że gotujesz zdrowo i przywiązujesz wagę do zdrowego stylu odżywiania. Taki widok daje poczucie zgody z naturą i jest znakiem obfitości. Talerz ze świeżymi owocami, postawiony na stole, będzie wzmacniał twoją psychikę i zdrowie.

2. Zawsze utrzymuj porządek w kuchni. Nagromadzony brud, nieład i rozgardiasz to znak, że także w życiu pojawiło się kilka nieuporządkowanych spraw, które ciążą na twoich barkach. Właśnie z tego powodu pozwalasz sobie na zjedzenie zbyt obfitego posiłku, który może wywołać wyrzuty sumienia. Dlatego, aby do nich nie dopuścić, pozbądź się najpierw kurzu w szafkach i umyj naczynia. Uporządkuj kuchnię i zostaw tylko te naczynia, których aktualne potrzebujesz.

3. Używaj jak najczęściej kuchenki lub pieca. Są one synonimem rozwoju własnego potencjału. Im częściej będziesz gotować, tym większe szanse na zdrowie, bogactwo i miłość.

4. Schowaj noże i nożyczki. One tną, a cięcie oznacza negatywną energię, która wpływa na konflikt i złość. Dlatego włóż wszelkie ostrza do drewnianego stojaka albo schowaj do szuflad.

5. Nie trzymaj długo wody w czajniku. Postaraj się szybko ją wykorzystać. Pozostawiona woda osłabia twoją pasję i entuzjazm do życia.

6. Upewnij się, czy hydraulika w twojej kuchni działa sprawnie. Wyciekająca woda oznacza, że również dobrobyt odpływa z twojego życia.

7. W twojej kuchni nie powinno zabraknąć wygodnych siedzeń. Im bardziej kuchnia będzie komfortowa dla innych, tym łatwiej będzie ci odnaleźć miłość i wsparcie.

8. Zachowaj jedną szufladę, w której będziesz trzymać wszystkie mało przydatne rzeczy i drobiazgi. To dobre miejsce na niepotrzebne rzeczy, bowiem wraz z ich zamknięciem, trudne sprawy znajda rozwiązanie, a negatywne emocje miną.

9. Nie wieszaj ciężkich przedmiotów nad głową w miejscu, gdzie przygotowujesz jedzenie lub siedzisz. To cię przytłacza. Powieś lub ustaw patelnie i garnki tam, gdzie rzadko przebywasz dłuższy czas.

10. Kiedy gotujesz, nie zapomnij o czystym widoku przed sobą. Nie tylko będzie ci łatwiej przyrządzać jedzenie, ale także lepiej wykorzystywać szanse, jakie daje ci życie. Jeśli przed twoją kuchenką jest ściana, umocuj lustro, dzięki któremu będziesz mogła widzieć wejście do kuchni. Możesz również wykorzystać odbicie czajnika lub metalowej kuchenki.

Reklama

Zobacz też dział Medycyna chińska