Hydromasaż



„Warto spojrzeć na łazienkę przez pryzmat filozofii SPA, w której wspaniałe chwile relaksu płynące z kontaktu z wodą są podstawą. Skoro i tak codziennie korzystamy z łazienki – dlaczego nie czerpać z tego faktu jeszcze więcej korzyści dla samych siebie?” – mówi Aneta Dziedzina, ekspert z Grupy Armatura.

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia profesjonalnych salonów wellness jest duża wanna przeznaczona do relaksujących kąpieli. W przypadku, gdy ograniczają nas koszty lub też mała powierzchnia łazienki, równie dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie panelu prysznicowego z dyszami do hydromasażu. Ustawienie ich pod różnym katem pozwala tak regulować ciśnienie, natężenie i rodzaj strumienia wody, że ten masuje całe nasze ciało jak wykwalifikowany masażysta.

Dysze mogą być zamontowane zarówno na tej samej ścianie co bateria i słuchawka prysznicowa, jak i na bocznych ścianach kabiny.

Hydromasaż doskonale wpływa na jędrność skóry. Poprawia krążenie krwi w organizmie, pomaga w walce z powracającymi bólami mięśni oraz zmniejsza uczucie zmęczenia.

Deszczownia



Dodatkowy komfort pod prysznicem zapewni nam deszczownia, która oprócz funkcji standardowego natrysku, pełni rolę urządzenia relaksującego. Płynąca z niej woda imituje krople deszczu, które zapewniają odprężające doznania podczas kąpieli.

„Średnica głowicy talerzowej deszczowni dochodzi nawet do 180 mm. Im jest ona większa, tym lepsze wrażenia zapewnia podczas wodnego relaksu” –mówi ekspert – „Deszczownia może być wyposażona w słuchawkę prysznicową. W takim wypadku ważne jest, by była ona poręczna i umożliwiała regulację oraz zmianę rodzaju strumienia wody. Dzięki temu możemy dostosować go do naszych indywidualnych potrzeb”.

Inną opcją, poprawiającą komfort i doznania podczas kąpieli, jest montaż natrysku przesuwnego składającego się z rączki natrysku, za pomocą której również możliwa jest zmiana strumienia wody. Niektóre modele pozwalają na przełączanie strumienia nawet na cztery rodzaje. W zależności od upodobań może być to np. strumień mieszany, miękki, deszczowy, jak również hydromasaż.

Przyjazne otoczenie



Przy aranżacji łazienki w stylu SPA, po wybraniu odpowiednich elementów armatury, możemy przejść do kolejnych istotnych kwestii – takich jak kolor ścian, przemyślany dobór oświetlenia oraz odpowiednie zaaranżowanie całego wnętrza.

Podstawą filozofii SPA&Wellness jest odprężenie, poprawa samopoczucia i kondycji całego ciała. Wnętrza w profesjonalnych salonach odnowy biologicznej zazwyczaj są bardzo piękne, utrzymane w ekologicznych, stonowanych barwach, które relaksują i koją nasze zmysły.

Dobrym rozwiązaniem przy aranżacji będzie wykorzystanie kolorów o dobroczynnych właściwościach. Do najpopularniejszych należą: niebieski (uspokaja), zielony (odpręża), żółty oraz różne odcienie beżu (mają działanie wyciszające).

Istotną rolę odgrywa oświetlenie. Jeśli chodzi o wybór źródeł światła sztucznego, to najlepiej sprawdzają się lampy o barwie ciepłej, naturalnej. Można pomyśleć także o lampach punktowych, które możemy zamontować w różnych miejscach np. nad szafą z kosmetykami lub lustrem.

Pamiętajmy jednak, że nadmiar sztucznego światła może przeszkadzać w pełnym odprężeniu naszych zmysłów. Dopełnieniem wystroju domowego SPA będą akcesoria oraz dodatki wykonane z tworzyw naturalnych. Odprężający nastrój panujący we wnętrzu podkreślą także pachnące świeczki oraz kadzidła.

Poprawa samopoczucia



Ważnym sprzymierzeńcem spokoju jest cisza. Pamiętajmy zatem, aby planując domowy salon SPA, zadbać również o to, by w tym czasie nikt nam nie przeszkadzał. Tylko wtedy jesteśmy w stanie w pełni się zrelaksować, zapominając o wszystkich troskach i problemach.

W naszym prywatnym SPA, oprócz hydromasażu, możemy regularnie wykonywać także zabiegi aromaterapii, które zapewnią nam dodatkowy relaks podczas kąpieli. Olejki zapachowe mają korzystny wpływ na nasz organizm oraz samopoczucie. Pomagają zredukować stres, koją nerwy i poprawiają nastój. Niektóre ekstrakty z ziół sprzyjają także leczeniu schorzeń dróg oddechowych, bólów głowy i mięśni oraz infekcji skórnych.

