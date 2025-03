Nie ma konkretnego sposobu na szybkie wytrzeźwienie, ponieważ wątroba potrzebuje określonego czasu na metabolizm alkoholu i jego usunięcie z organizmu. Chociaż nie możemy za bardzo skrócić czasu potrzebnego do osiągnięcia trzeźwości, to jest kilka metod, które sprawią, że możemy zwiększyć czujność oraz poprawić samopoczucie po wypiciu.

Trzeźwienie, czyli proces usuwania alkoholu z krwiobiegu, wymaga czasu. Za to zadanie odpowiedzialna jest głównie wątroba. Niestety nic nie jest w stanie sprawić, że narząd zacznie usuwać alkohol z organizmu szybciej. U wszystkich osób schemat wydalania alkoholu z organizmu jest taki sam. Produkowane przez wątrobę enzymy rozkładają ponad 90% spożytej dawki. Reszta wydalana jest w niezmienionej postaci wraz z moczem, potem i oddychaniem.

Eliminacja alkoholu z organizmu jest znacznie wolniejsza niż jego wchłanianie, trwa od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin. Wątroba jest w stanie przekształcić jedynie określoną ilość alkoholu w danym czasie (7-10 g etanolu w ciągu godziny, czyli standardowa jednostka alkoholu). Nie ma możliwości, aby zmienić lub przyspieszyć pracę tego narządu w celu szybszego usuwania alkoholu z organizmu.

Nie możemy przyspieszyć eliminacji alkoholu, dlatego spożycie dużej ilości napojów procentowych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia (sprawdź, ile wynosi dawka śmiertelna alkoholu).

Szybsze trzeźwienie rozumiane jako eliminacja alkoholu z organizmu nie jest możliwe, ale istnieją sposoby na zwiększenie swojej czujności i poprawę samopoczucia po wypiciu alkoholu. Niektóre z tych metod sprawią, że będziesz wyglądać na bardziej trzeźwego i tak też się poczujesz.

Pij dużo płynów

Picie alkoholu prowadzi do odwodnienia (to jedna z przyczyn kaca i złego samopoczucia), dlatego uzupełniaj płyny. Wybieraj napoje, które dostarczą składników mineralnych, cukru i witaminy C, a więc związków pomagających uporać się ze skutkami picia alkoholu. To np. soki owocowe, warzywne, napoje izotoniczne, sok z kiszonek. Więcej: Co pić na kaca?

Prześpij się

Alkohol nie pomaga w jakościowym spaniu, ponieważ odpoczynek jest mniej regenerujący i mniej spokojny, jednak jest lepszy niż jego brak. W przypadku dolegliwości po spożyciu alkoholu sen przyspiesza regenerację komórek organizmu oraz ogranicza zapotrzebowanie na płyny.

Zjedz posiłek

Jedzenie może hamować wchłanianie alkoholu do krwiobiegu przez tkanki żołądka i jelita cienkiego. Polecane produkty to rosół, jajecznica, awokado, banany, arbuz, krakersy, tosty. Więcej: Co jeść na kaca?

Idź na spacer

Świeże powietrze pomaga lepiej poczuć się po spożyciu alkoholu, zmniejsza uczucie zmęczenia i nudności. Ruch może przyspieszyć wydalanie toksyn wraz z potem. Ważne jest, abyś podczas aktywności spożywał płyny, dzięki czemu zapobiegniesz większemu odwodnieniu.

Weź chłodny prysznic

Badania nie potwierdzają, aby zimne prysznic przyspieszał eliminację alkoholu z organizmu, ale może poprawić twoje samopoczucie i łagodzi uczucie nudności. Kontakty z chłodną wodą pobudza krążenie krwi i zmniejsza zmęczenie po alkoholu.

Przyjmij glukozę

Jedną z przyczyn złego samopoczucia po spożyciu alkoholu jest nadmierny spadek glukozy w organizmie, aby odwrócić ten efekt, można przyjąć napój w postaci rozpuszczonej glukozy w wodzie. Zapobiega to też odwodnieniu. Jest to metoda polecana zwłaszcza na kaca. W szklance ciepłej wody rozpuść 2 łyżeczki glukozy i wymieszaj. Pij małymi łykami – najlepiej po pół szklanki co godzinę. Glukoza podawana na kaca nie przyspieszy trzeźwienia, ale poprawi funkcjonowanie organizmu i zwiększy poziom energii. Pamiętaj też, że nadmiar glukozy ma szkodliwy wpływ na organizm. Więcej: Glukoza na kaca

W internecie można znaleźć wiele porad na temat tego, jak szybko wytrzeźwieć. Zdecydowana większość z nich po prostu nie działa, chociaż niektóre mogą przynieść krótkotrwałą ulgę. Część z polecanych sposobów może też pogorszyć kaca.

Kawa lub napoje energetyczne

Wiele osób uważa, że po spożyciu alkoholu na nogi szybciej postawi dawka kofeiny, np. w postaci kawy albo napojów energetyzujących. Kofeina nie ma wpływu na metabolizm alkoholu, za to pogłębia problem odwodnienia i wypłukiwania z organizmu składników mineralnych. Nie pomoże na kaca, a tym bardziej nie sprawi, że szybciej wytrzeźwiejemy. Dodatkowo połączenie alkoholu i kofeiny może przyczyniać się do wystąpienia nieregularnej pracy serca.

Tłuste potrawy a szybsze trzeźwienie

Gdy alkohol krąży we krwi, jedzenie tłustych potraw nie przyspieszy usuwania go z organizmu. Niektórzy zapobiegawczo łączą spożycie alkoholu i tłustych dań, jednak ta praktyka sprawia, że alkohol będzie wchłaniany do krwiobiegu wolniej. Warto przy tym pamiętać, że połączenie alkoholu i tłustego jedzenia u niektórych osób powoduje biegunkę.

Wymioty a szybsze trzeźwienie

Jeśli wypicie alkoholu powoduje natychmiast wymioty, to faktycznie mniejsza ilość spożytego alkoholu trafi do krwi. Wymioty na kacu nie pomogą szybciej wytrzeźwieć. Mogą jedynie złagodzić przykre samopoczucie i nudności. Na chwilę przynoszą ulgę.

Płukanie żołądka

Płukanie żołądka, aby było skuteczne, powinno być przeprowadzone w czasie 1 godziny od spożycia alkoholu. Ta metoda, podobnie jak kroplówki z glukozy, jest stosowana podczas pobytu w szpitalu u osób z zanikiem odruchów lub problemami krążeniowo-oddechowymi po spożyciu alkoholu. Efekty takiej procedury zależą od szybkości rozkładu tej substancji u danej osoby, a to cecha indywidualna i zmienna.

Przeczytaj też: 6 złych środków na kaca

To, co na pewno możemy zrobić, aby kolejnego dnia zmniejszyć przykre konsekwencje spożycia alkoholu, to działania zapobiegające, mające potwierdzenie w pracach naukowych. Zalicza się do nich:

unikanie głodówki przed spożyciem alkoholu – obniżenie dodatkowo stężenia glukozy we krwi oraz niedostarczenie sobie składników mineralnych wynikające z ograniczenia diety pogorszą stan następnego dnia,

– obniżenie dodatkowo stężenia glukozy we krwi oraz niedostarczenie sobie składników mineralnych wynikające z ograniczenia diety pogorszą stan następnego dnia, ograniczenie wypalanych papierosów – spożywanie alkoholu często wpływa na zwiększenie ilości wypalanego tytoniu, a w rezultacie pogarsza się samopoczucie,

– spożywanie alkoholu często wpływa na zwiększenie ilości wypalanego tytoniu, a w rezultacie pogarsza się samopoczucie, wybieranie alkoholi jasnych zamiast kolorowych – jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Browna (USA), ciemne napoje alkoholowe, takie jak whisky czy czerwone wino, zawierają toksyczne kongenery (substancje, które powstają z materiałów stosowanych podczas procesów fermentacji, jak beczki czy ziarna), a przez to powodują nasilone objawy kaca,

– jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Browna (USA), ciemne napoje alkoholowe, takie jak whisky czy czerwone wino, zawierają toksyczne kongenery (substancje, które powstają z materiałów stosowanych podczas procesów fermentacji, jak beczki czy ziarna), a przez to powodują nasilone objawy kaca, wypijanie wody niegazowanej lub soku między napojami alkoholowymi – zapobiega odwodnieniu i może ograniczyć ilość przyjętego alkoholu,

– zapobiega odwodnieniu i może ograniczyć ilość przyjętego alkoholu, wybieranie napojów o mniejszej zawartości alkoholu.

Za upojenie alkoholowe i jego późniejsze konsekwencje odpowiada alkohol etylowy (etanol) – bezbarwna, łatwopalna ciecz o intensywnym zapachu i smaku, powszechna na świecie substancja psychoaktywna, należąca do grupy depresantów.

Kac może być efektem różnych czynników związanych z działaniem alkoholu:

odwodnienia,

wypłukania magnezu i potasu z organizmu,

hipoglikemii (niskie stężenie glukozy we krwi),

niedoboru witaminy B12,

zatrucia aldehydem octowym (głównym produktem przemian alkoholu etylowego w wątrobie),

oraz przyczyn pośrednio związanych z wypitym alkoholem, jak palenie papierosów podczas imprezy, przejedzenie, za mała ilość wypoczynku, mocniejsze niż zwykle chrapanie wynikające z nadmiernego rozluźnienia mięśni.

Pamiętaj, że alkohol bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Po ok. 10 minutach od wypicia zaczynamy odczuwać pierwsze efekty, ponieważ alkohol wchłania się już w ustach i tyle czasu potrzebuje, by pojawić się w naszych żyłach. Największe stężenie substancji we krwi osiągamy w czasie od pół godziny do nawet 2-3 godzin od spożycia – czas ten może się różnić m.in. w zależności od tego, co i ile jedliśmy. Jeżeli szukasz motywacji, by przestać pić alkohol, przeczytaj: 100 dni bez alkoholu - efekty Jeżeli potrzebujesz wsparcia psychologicznego, skorzystaj z naszej listy miejsc udzielających pomocy.

