Na przykład zamiast kupować zieloną bazylię w sklepie, można samodzielnie wysiać ją w odpowiednio przygotowanych do tego celu doniczkach. Pamiętajmy, aby zapewnić jej właściwe podłoże i nasłonecznienie, często podlewać, gdyż bazylia lubi dużo wody.

Dzięki temu możemy mieć własną, świeżą i pewną (bo mamy pewność, że nie była pryskana środkami chemicznymi stosowanymi do ochrony roślin) przyprawę do potraw w naszej kuchni. Świeżo zerwane bezpośrednio przed użyciem listki bazylii, dodane do potrawy, z pewnością zapewnią jej niepowtarzalny smak.

Zobacz też: Jak przygotować napar z ziół?

Nasiona i rozsada

Wiele gatunków ziół nadaje się do przydomowej uprawy. Zioła można sadzić z nasion lub rozsady. Bardzo często interesujące nas nasiona dostaniemy w sklepach ogrodniczych, rozsadę natomiast możemy wcześniej przygotować samodzielnie lub nabyć już gotową do rozsadzenia.

Nasiona ziół jednorocznych i dwuletnich najczęściej wysiewamy do doniczek w lutym. Uzyskaną rozsadę powinniśmy przenieść pod koniec czerwca. Oczywiście trzeba mieć na uwadze wymagania wegetatywne poszczególnych roślin.

Przed przystąpieniem do wysiewu należy przygotować podłoże i dobrać wielkość doniczki lub pojemnika do wymagań rośliny. Wielkość doniczki powinna być na tyle duża, by roślina mogła się swobodnie rozwijać, dotyczy to szczególnie rozrostu korzeni. Ponadto szczegółowe informacje co do ilości nasion na daną powierzchnię uprawy, uwagi na temat pielęgnacji oraz o czasie rozrostu i plonów możemy niejednokrotnie znaleźć na opakowaniach z nasionami.

Zobacz też: Fitoterapia - czy zioła leczą?

Odpowiednie podłoże

Bardzo ważne dla prawidłowego rozrostu roślin jest podłoże. Trzeba wiedzieć, że zioła mają różne wymagania co do rodzaju i wilgotności podłoża. Bardzo często lubią podłoże przepuszczalne o odczynie obojętnym, a najlepiej lekko zasadowym. Dobrze jest stosować mieszankę ziemi gliniastej i torfu z odrobiną nawozu. Mieszankę tego rodzaju możemy dostać w sklepach ogrodniczych. Należy wystrzegać się uniwersalnej ziemi do kwiatów, gdyż zawiera dużo nawozu, którego zioła nie lubią. Do ziemi możemy z powodzeniem wkruszyć trochę kredy lub połamanych skorupek jaj. Sadząc zioła na dno pojemników wysypmy warstwę żwiru lub perlitu, można zastosować również łupki gliniane.

Podlewanie

Zioła zależnie od rodzaju potrzebują mniej lub więcej wilgoci do prawidłowego wzrostu. Trzeba zawsze o tym pamiętać i podlewać je z umiarem, by nie przelać lub nie doprowadzić do zbytniego ich wyschnięcia. Na przykład sucho wolą mieć zioła takie jak: macierzanka, lawenda, oregano, więcej wody natomiast potrzebują: melisa, mięta i arcydzięgiel. Rośliny podlewamy w razie potrzeby, najobficiej podczas dni słonecznych i suchych. Zioła podlewamy również w zależności od warunków, w jakich wzrastają. Zioła rosnące na balkonie lub tarasie podlewa się umiarkowanie. Z kolei te wystawione na parapecie okiennym powinny być podlewane nieco częściej, z uwagi na suche powietrze panujące zwykle w pomieszczeniach zamkniętych.

Nasłonecznienie

Zioła nie mogą obejść się bez światła, dlatego kolejną ważną zasadą udanej uprawy ziół jest właściwe nasłonecznienie. Jeśli myślimy o ziołowej rabacie w przydomowym ogródku, pamiętajmy, aby do tego celu wybrać odpowiednie miejsce, przede wszystkim osłonięte od wiatru, zaciszne i mocno nasłonecznione. Oczywiście, jeśli nie mamy ogródka czy działki, to zielnik możemy urządzić w kilku doniczkach ustawionych na tarasie lub okiennym parapecie, wówczas najlepiej ustawić rośliny od strony południowej, która zapewni nasłonecznienie przez większość dnia. Zioła w doniczkach mają tę zaletę, że zawsze można je przenieść tam, gdzie w danej chwili jest najlepsze światło czy po prostu jest najcieplej.

Zobacz koniecznie - Vademecum ziół

Reklama