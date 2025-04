Nadpobudliwość w młodości

Badania prowadzone przez J. Kmieć wykazały, że wizualizacja może wpływać pozytywnie na zmniejszenie stopnia nadpobudliwości u dzieci w początkowym okresie dorastania. Autorka zauważyła „ogolne uspokojenie się”, „zmianę zachowania na lepsze”, wzrost aktywności dzieci na lekcjach, chętne zgłaszanie się do odpowiedzi [...]. Bardzo wyraźnie zaznaczyły się zmiany w sferze ruchowej, zarowno na lekcjach, jak i w czasie trwania treningow relaksacyjnych. Dzieci potrafi ły spokojnie siedzieć, czy leżeć bez wykonywania zbędnych ruchow w obrębie własnego ciała, „nie kręciły się”, „nie wierciły”, nie biegały po klasie. Część rodzicow dzieci badanych zauważyła poprawę w zasypianiu.

Choć podczas wizualizacji wykorzystuje się wyobraźnię głownie w modalności wizualnej, to nawet gdy pacjent nie potrafi wyobrazić sobie wrażeń i spostrzeżeń wzrokowych, może ona działać na niego pozytywnie.

Dzieci niewidome

M. Mazurkiewicz, badając wyobrażenia dziecka niewidomego powstające podczas wizualizacji przy muzyce, wykazała jej wpływ zarowno na rozwój jego wyobrażeń, osiągnięcie przez niego stanu relaksu, jak i na rozwój umiejętności jego ekspresji plastycznej i słownej, a także na polepszenie komunikacji werbalnej.

Schizofrenia

Z. Szoszina, łącząc wizualizację z arteterapią, badała kształtowanie się obrazów muzycznych u osób chorych na schizofrenię. Autorka, wykorzystując muzykę, pobudzała wyobraźnię pacjenta, który poprzez technikę arteterapeutyczną przekazywał wyobrażone treści. Otrzymane przez nią wyniki pozwoliły jej wysunąć następujące wnioski: „1. Rysunki wykonane pod wpływem muzyki, w odróżnieniu od spontanicznych, nie mają cech tzw. „malarstwa schizofrenicznego”. Co więcej, jeśli w trakcie rysowania włączamy płytę, to rysunek natychmiast zmienia tematykę i gamę barw. 2. Analiza rysunków pozwala stwierdzić reakcję na barwę, rejestr, skalę, harmonię i inne elementy tekstu muzycznego”.

Dzieci upośledzone umysłowo

Stwierdziła ona również, że „połączenie arteterapii i muzykoterapii daje dobre efekty w sensie pobudzania emocji, dawnego doświadczenia, adaptacji społecznej i rehabilitacji”. Również Z. Dywicki uruchamiał poprzez muzykę wyobraźnię dzieci upośledzonych umysłowo, a następnie zachęcał je do przekazywania swych wyobrażeń za pomocą technik arteterapii. Stwierdził on, że „Dzieci upośledzone często w zachowaniach zewnętrznych demonstrują nadmierną pobudliwość lub też zahamowanie. Ekspresja ich przeżyć jest nieadekwatna i jednostronna, a możliwości komunikatywne nikłe i charakteryzujące się dużą konfliktowością. W tej sytuacji cele terapeutyczne i wychowawcze przeplatają się i uzupełniają się, tworząc cel nadrzędny – pomoc dziecku upośledzonemu, uwikłanemu w lęki i niezaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, miłości i akceptacji, zablokowanemu w możliwościach uzewnętrznienia i wyrażenia siebie”.

Fragment pochodzi z książki „Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii” autorstwa Joanny Gładyszewskiej-Cylulko (Wydawnictwo Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.

