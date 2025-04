Wybierz miejsce

Bardzo istotny jest wybór miejsca, w którym dziecko będzie uczęszczało na zajęcia. Najlepiej, jeśli jest to ośrodek specjalizujący się w hipoterapii. Minimum bezpieczeństwa zapewniają zajęcia prowadzone przez instruktora rekreacji ze specjalnością hipoterapia lub też zespół: instruktor jazdy konnej lub instruktor rekreacji ze specjalnością jazda konna pracujący wraz ze specjalistą danej dziedziny.

Uczestnicy zajęć powinni nosić ochronne okrycia głowy (toczki, kaski). Odstępstwem od tego może być jedynie sytuacja, w której pacjent nie pozwala ich sobie założyć. Przed zapisaniem podopiecznego na zajęcia warto pojechać do ośrodka i przyjrzeć się stosowanym w nim metodom pracy, zachowaniu konia i ocenić, czy sami chcielibyśmy w danym miejscu uczestniczyć w zajęciach.

Dlaczego warto zapisać dziecko?

Z obserwacji i własnej praktyki mogę powiedzieć, iż terapeutyczna jazda konna przynosi dzieciom z autyzmem wiele korzyści. Nabierają one pewności siebie, mają szansę na zdobywanie nowych doświadczeń i ćwiczenie umiejętności w nowym, ciekawym środowisku. Nawet osoby, które boją się zwierząt, potrafią przełamać swój lęk i chętnie przychodzą na zajęcia. Jest to jedna z nielicznych terapii, do których dzieci nie trzeba namawiać. Same pamiętają, kiedy mają zajęcia i na jakim koniu jeżdżą. U dzieci uczęszczających na moje zajęcia zaobserwowałam poprawę zdolności planowania ruchów i wykonywaniu nowych (do tej pory im nieznanych) ćwiczeń. Poprawia się koordynacja ruchowo-wzrokowa i według opinii rodziców siła (przede wszystkim nóg). Dzieci stają się także bardziej odważne.

Dla całej rodziny

Od pewnego czasu prowadzę również zajęcia dla całych rodzin. Na jazdę konną przychodzą pacjenci oraz ich rodzice, rodzeństwo lub znajomi. Jest to niezmiernie cenne doświadczenie. Często okazuje się, że dziecko, które do tej pory było we wszystkich czynnościach mniej sprawne od swoich opiekunów, radzi sobie lepiej od nich. Tego typu zajęcia dają również szansę na wspólne spędzanie czasu i włączenie w aktywność rodzinne dalszej rodziny oraz przyjaciół.

Walcz z rutyną i problemami!

Podsumowując, można powiedzieć, iż terapeutyczna jazda konna integruje sferę poznawczą, ruchową, emocjonalną i społeczną. Jest to forma oderwania od codziennej rutyny, odbierana przez dziecko raczej jako zabawa, a nie terapia. Kontakt z koniem jest dla dziecka źródłem radości i wielu pozytywnych przeżyć. Stosowanie jej wobec dzieci z autyzmem może przynieść wiele korzyści na różnych płaszczyznach funkcjonowania dziecka, a w szczególności wspomagać program integracji sensorycznej.

Fragment pochodzi z książki „Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem” Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz (Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.