Zachęcający wstęp

Pomieszczenie również zachęca – jest przytulne i ciepłe oraz tak usytuowane, żeby nikt nie przeszkadzał. W tle słychać rytmy radosnych melodii polinezyjskich lub bardziej spokojnych, medytacyjnych, w zależności od nastroju klienta.

Osoby zestresowane potrzebują się wyciszyć, na chwilę odetchnąć od otaczającego ich świata. To jest właściwy moment na wsłuchanie się we własne wnętrze. Natomiast osoby pozbawione energii, które utraciły nadzieję na poprawę swojego życia, potrzebują skocznej, inspirującej muzyki oraz dłuższej rozmowy terapeutycznej.

Początek masażu

Ma-uri wykonywany jest mięśniami przedramion przy użyciu olejku do masażu. Masowane jest całe ciało, z wyłączeniem miejsc intymnych, które przykrywa się ręcznikiem. Masażysta, ubrany w sportowy strój, dodatkowo przepasany jest na wysokości bioder chustą lava-lava, która wzbudza właściwe energie, potęguje wrażliwość terapeuty.

Stół do masażu wyposażony w specjalny podgłówek, pozwala na dogodne wymasowanie nie tylko całych pleców, ale także ramion i mięśni karku. Masaż pleców trwa najdłużej, później przechodzi się do masażu nóg – w pozycji wyprostowanej i w ugięciu. Pozwala to dokładnie wymasować stopę – tam znajdują się receptory, odpowiadające organom wewnętrznym, co wpływa na ich funkcjonowanie. Następnie zwiększa się elastyczność stawów: skokowego, kolanowego i biodrowego. Masaż tyłu ciała kończy się równoważeniem energii.

Od głowy do stóp

Osoba masowana kładzie się teraz na plecach i rozpoczyna się dokładny i delikatny masaż głowy.

Następnie twarz i uszy - tam również znajdują się receptory, przez co stymulowana jest praca narządów wewnętrznych. Poprzez krążenia głową uruchamiane są kręgi szyjne i zwiększa się ich elastyczność. Po wymasowaniu twarzy, oprócz efektów kosmetycznych, obserwuje się odprężenie i blask oczu.

W dalszej kolejności masowane są ręce i dłonie. Dotykany jest każdy palec i uelastyczniane stawy. Nieustający taniec masażysty, w rytmie płynącej muzyki, daje uczucie doskonałej harmonii i jedności z własnym ciałem.

Można już przystąpić do masowania klatki piersiowej, brzucha, a później zająć się nogami. Na koniec całe ciało przykrywane jest ręcznikiem, a energia zrównoważona. Powoli klient powraca z podróży w głąb siebie.

Efekty: równowaga i harmonia

Masaż służy przede wszystkim zmianie ograniczających nasze życie przekonań i emocji. Poprzez głęboki relaks i podniesienie poziomu energii, następują zmiany na poziomie komórkowym, przez co uzyskane efekty są trwałe.

Masaż Ma-uri nie ma cech masażu klasycznego. Wymaga jednak indywidualnego podejścia do problemów klienta. Podobnie, jak w przypadku masażu rehabilitacyjnego czy limfatycznego, wymagana jest również wrażliwość techniczna ze strony terapeuty. Również dotyk i siła masażu dobierane są indywidualnie do budowy ciała klienta.

W trakcie masażu następuje uwolnienie organizmu od wszelkich obciążeń, uzdrowienie emocji, które najczęściej kumulują się w mięśniach. Masażysta świadomie kieruje procesem uwalniania, wprowadza równowagę i harmonię. Jednak pełni on rolę pomocniczą, ponieważ moc i siłę wprowadzania zmian we własnej psychice, a następnie w ciele fizycznym ma jedynie osoba zainteresowana, przychodząca na masaż.

