Na jakim założeniu oparta jest Technika Alexandra?

Technika Alexandra zakłada, że gdy głowa, szyja i tułw są odpowiednio ustawione względem siebie, to ciało może poruszać się swobodnie i naturalnie. To wymaga nie tylko uświadomienia sobie wad postawy, ale także nauczenia się sposobów ich korygowania.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Technice Alexandra

Spotkania szkoleniowe trwają od pół godziny do 45 minut. To, jak długo trwa sesja, zależy od zaawansowania choroby i szybkości nabywania umiejętności przez osoby, które poddają się szkoleniu.

Program obejmuje na ogół 10 do 15 sesji.

Sesje Techniki Alexandra krok po kroku

Podczas pierwszych sesji uczestnik uczy się, jak prawidłowo należy leżeć – robi to na odpowiednio przygotowanym stole. Instruktor omawia wówczas połączenia różnych części ciała.

Celem jego wykładu jest pokazanie, jak można osiągnąć pozycję, która umożliwia pełne odprężenie (można ją potem ćwiczyć w domu).

Później instruktor obserwuje ciało uczącej się osoby podczas wykonywania codziennych czynności: wstawania z krzesła, rozmawiania przez telefon, podnoszenia sterty książek, unoszenia ciężkiego kartonu z podłogi. Co ważne, przy każdym takim ćwiczeniu instruktor przykłada ręce do do ciała osoby, która je wykonuje – w ten sposób bada, czy jej szyja i ramiona nie wykazują oznak napięcia mięśniowego. Zwraca też uwagę na nieprawidłowo wykonywane ruchy i doradza, jak je korygować.

Ocena krytyczna postawy i ruchu ma często miejsce przed lustrem – dzięki temu osoba, która się uczy, widzi różnicę między złymi i dobrymi nawykami.

Przed podjęciem decyzji o uczestniczeniu w zajęciach upewnij się, że prowadzący ma odpowiednie uprawnienia!

Artykuł został opracowany na podstawie „Domowej Encyklopedii Zdrowia” Reader’s Digest.

