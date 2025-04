Buty w kąt!

Noszenie butów pozbawia nas dobroczynnego wpływu chodzenia boso. Często obserwuje się zimne stopy u niektórych osób. To wpływ ucisku obuwia na naczynia krwionośne stopy. Stopa jest uciśnięta, skóra nie może oddychać. Strefy refleksyjne natomiast ulegają zakłóceniu w niewygodnym i ciasnym obuwiu. Pogarsza się przez to przenoszenie substancji budulcowych, tlenu, hormonów, substancji przemiany materii.

W medycynie znane jest zjawisko, że niedostateczny przepływ krwi wydłuża gojenie się ran oraz okres rekonwalescencji. W miejscach zaburzonego przepływu tworzą się złogi szkodliwych substancji, odkładają się kryształy kwasu mlekowego. Poprzez akupresurę pomiędzy organem wewnętrznym, a odpowiadającą mu strefą refleksyjną tworzy się sprzężenie zwrotne.

Masaże refleksyjne

Masaże refleksyjne można stosować niezależnie od wieku, począwszy od niemowlęcia, a skończywszy na osobach starszych. Masaż ma tylko wtedy sens, gdy skóra na stopach jest miękka. Punkt refleksyjny może odpowiadać na masaż tylko wtedy.

Do akupresury można stosować metody ręczne i mechaniczne. Stwierdzono, że każdy człowiek posiada ponad 300 punktów refleksyjnych. Punkt refleksyjny, to unerwione miejsce położone wzdłuż meridianów, czyli kanałów energetycznych.

Akupresurę stosuje się głównie w celach profilaktycznych lub terapeutycznych.

Na co pomaga akupresura?

Uważa się, że akupresura jest bezpiecznym i skutecznym sposobem masażu. Poza tym, dzięki zabiegowi możemy złagodzić ból, leczyć schorzenia. Akupresura znalazła zastosowanie w leczeniu zaburzeń krążenia, niewydolności organów czy zaburzeń psychicznych.

Techniki akupresury

Masaż można wykonywać różnymi technikami: pukając opuszkami palców, uciskając palcami, masując paznokciami lub przy użyciu specjalnej drewnianej pałki. Zaczyna się z reguły od stóp. Stopy należy natłuścić. Należy pamiętać o zachowaniu pewnej kolejności, by np. nie zanieczyścić toksynami innych organów.

Na początek masuje się punkt refleksyjny nerek, następnie przewodu moczowego oraz pęcherza. Kolejnym masowanymi miejscem powinien być masaż receptorów głowy, żołądka, jelit, wątroby, trzustki. Na końcu masujemy narządy limfatyczne odpowiedzialne za produkowanie przeciwciał. Każdy z punktów należy uciskać ok. 2-5 minut. Mogą wystąpić po masażu przejściowe efekty uboczne w postaci zaczerwienienia skóry, bólu, podwyższenia temperatury.

Stopa okazuje się być ważnym narządem naszego ciała, posiada bowiem receptory odpowiadające za prawidłowe funkcjonowanie organów. Mimo, że akupresura nie ma, podobnie jaki inne orientalne sztuki leczenia, wyjaśnienia naukowego, faktem jest, że działa skutecznie. Istnieją pewne przesłanki, że na efekty jej działania wpływa ma samoświadomość, a nie konkretne działanie. Inna teoria mówi o tym, że uciskanie punktów akupunkturowych blokuje przewodzenie w nerwach odpowiedzialnych za uczucie bólu.

