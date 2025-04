Głaskanie - przyśpieszacz krążenia!

Głaskanie ma za zadanie wspomóc nieznacznie lokalny prąd krwi. Przyspieszając krążenie, wspomaga cyrkulację krwi odtlenowanej (żylnej) oraz pomaga w szybszym napływie krwi utlenowanej - tętniczej. Ma również wpływa na ruch chłonki w tkankach.

Wypychanie płynów w kierunku dosercowym wspomagane jest opróżnieniem mechanicznym żył i naczyń limfatycznych. W opróżnionych naczyniach powstaje ujemne ciśnienie, które zasysa krew z bocznych odgałęziających się naczyń. Wspomagane lokalne krążenie sprzyja lepszemu odżywieniu okolicy masowanej. U osób z tendencją do obrzęków, głaskanie poprzez powyższe działanie zmniejsza zastój płynów. Przyspiesza również wchłanianie krwiaków.

Ugniatanie - doprowadź do przekrwienia!

Ugniatanie z kolei prowadzi do przekrwienia tkanek znajdujących się głębszych partiach skóry. Przez to przepływ krwi poprawia się we wszystkich warstwach skóry oraz mięśniach. Głaskanie połączone z ugniataniem stosuje się w celu usunięcia nadmiaru płynu w tkance np. po skręceniu, zwichnięciu oraz w obrzękach statycznych, które występują zazwyczaj w najniższych partiach ciała. Dobra do tego typu schorzeń jest metoda drenażu limfatycznego.

Rozcieranie - zmiażdż tkankę!

Rozcieranie natomiast polega na dużym miejscowym ucisku, prowadzącego do zmniejszenia grubości (zmiażdżenia) tkanki. Uszkodzenia podczas rozcierania jest łatwe w momencie, kiedy tkanka jest chorobowa zmieniona. Podczas rozcierania zostają uwalniane tzw. hormony tkankowe - w tym histamina. Czasami rozcieranie przerywa ciągłość włośniczek, powodując wynaczynienie się krwi. Nie jest to nic złego, gdyż samo rozcieranie przyspiesza wchłanianie krwiaków. Poza tym świadome uszkadzanie małych kapilarów sprzyja ich odtwarzaniu w formie nowej, bogatszej sieci naczyń.

Polecamy: Masaż Shiatsu - uciskanie kciukiem

Oklepywanie - działaj na naczynia krwionośne!

Oklepywanie jest silnym bodźcem mechanicznym, w krótkim czasie wywołuje duże, maksymalne przekrwienie masowanej części ciała. Ciekawy jest fakt, że słabe oklepywanie wywołuje obkurczenie naczyń, a silne rozszerza naczynia krwionośne.

Wibracja - zwolnij serce!

Wibracja natomiast wywołuje odczyn pośredni, który objawia się skurczem naczyń oraz zwiększonym ich napięciem. Ma to skutek w zwolnieniu akcji serca i podwyższeniu ciśnienia krwi.

Wstrząsanie - aktywuj przepływ krwi!

Wstrząsanie rozwija krążenie obwodowe, aktywuje przepływ krwi i limfy w nie „używanych” kapilarach. Wstrząsanie również przesuwa płyny w kierunku dosercowym. Poprzez poprawę kurczliwości mięśni gładkich naczyń masujący wspomaga pracę serca, powodując wydajniejszą jego pracę.

Przeczytaj również: Czy akupresura uśmierza ból?

Reklama