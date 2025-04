Poniżej znajdziesz instrukcję masażu na ból głowy oraz techniki automasażu. Zawsze warto je wypróbować przy pierwszych symptomach bólu – wtedy jest największa szansa na jego powstrzymanie. Masaż wykonywany przy silnym bólu może nie być skuteczny. Co więcej – potrafi nasilać dolegliwości, co oznacza, że nie należy masażu kontynuować.

Spis treści:

Poniżej instrukcja, jak zrobić masaż na ból głowy. To techniki, do wykorzystania do zrobienia masażu komuś, nie sobie. W dalszych częściach materiału podpowiemy techniki, które można też wykorzystać w automasażu.

Proponowany przez nas masaż to mieszanka masażu klasycznego, akupresury i shiatsu. Zestaw układów został skomponowany przez masażystę klasycznego we współpracy z lekarzem medycyny konwencjonalnej i uzupełniony kilkoma układami z publikacji książkowych. Opisany poniżej masaż ma głównie na celu złagodzenie bólu oraz polepszenie ukrwienia głowy. Dobrze sprawdza się przy migrenowych bólach głowy, bólach związanych ze zmianami ciśnienia atmosferycznego, przeziębieniach, a także ogólnie polepsza nastrój.

Masaż ten nie jest działaniem inwazyjnym i dlatego jest bezpieczny nawet w rękach osoby początkującej. Musisz jednak pamiętać, żeby z czuciem dobierać siłę, z jaką wykonujesz zabieg, i dostosować ją pacjenta.

Osoba masowana w trakcie zabiegu pozostaje w pozycji siedzącej tak, aby masażysta miał dostęp także do pleców osoby masowanej. Część technik na twarzy można też wykonać w pozycji leżącej pacjenta.

Masaż na ból głowy – czoło i skronie



Masaż rozpoczyna się od łagodnego muskania czoła. Wszystkimi palcami przesuń trzykrotnie od środka czoła do skroni. Takie muskanie jest tonizujące i jednocześnie „oswaja” osobę masowaną z terapeutą.Tę technikę stosuj przemiennie z kolejną: uciskaj skronie palcami środkowymi w dołku skroniowym. Ten ucisk powinien być dość silny. Punkt uciskaj przez mniej więcej trzy sekundy. Całość powtórz trzykrotnie.

fot. Ucisk w dołku skroniowym/ Adobe Stock, Coka

Trzecią techniką jest ucisk na czoło w szczycie nosa (kierunek ucisku: w górę). Dla lepszego efektu warto wolną ręką podtrzymać tył głowy chorego. Uciskaj przez mniej więcej trzy sekundy i powtórz trzykrotnie.

Czwarta technika to ucisk pod brwiami na brzegu oczodołu. Znajdź tam małe wgłębienie i uciskaj jednocześnie w obu oczach ku górze (uwaga: nie uciskać gałek ocznych). Powtórz również trzykrotnie.

Masaż na ból głowy – górna część głowy i potylica



Ułóż palce na linii ciemię – czoło na środku głowy i uciskaj silnie. Dalej „grzebień” palców przesuń o mniej więcej 3 cm niżej i w lustrzanej pozycji dołóż drugą rękę po drugiej stronie czaszki i uciskaj. Ponownie przesuń palce o 3 cm w dół od poprzedniej pozycji i znowu uciskaj. Ten cykl powtórz trzykrotnie.

fot. Ucisk palcami głowy/ Adobe Stoc, Rithor

Szóstą techniką jest ucisk górnej części potylicy (tył czaszki). Rozstaw palce mocniejszej ręki (wskazujący, środkowy i serdeczny) w trójkąt i silnie uciskaj tył głowy. Drugą ręką podtrzymuj czoło. Ucisk trwa mniej więcej trzy sekundy. Powtórz go trzykrotnie.

Masaż na ból głowy – kręgosłup i szyja



Siódma technika to wyciąganie górnej części kręgosłupa. Palce mocniejszej ręki (środkowy i wskazujący) ułóż w literę V i zagnij w „szpony”. Ułóż je pod czaszką z tyłu głowy w taki sposób, aby znajdowały się po obu stronach kręgosłupa. Ciągnij nimi głowę, tak jakbyś chciała ją unieść. Wolną ręką w tym samym czasie przytrzymuj czoło pacjenta. Po około trzech sekundach zwolnij ucisk. Czynność powtórz trzykrotnie.

Ósma technika to masaż szyi. Palec wskazujący zegnij „w ślimaka” i wykorzystując kciuk, masuj „szczypaniem” szyję po obu stronach kręgosłupa. Powtarzaj to trzykrotnie od góry do dołu szyi.

fot. Masaż szyi na ból głowy/ Adobe Stock, gilitukha

Masaż na ból głowy – ramiona, plecy, dłonie



Dziesiąta technika – masaż ramion i okolic obojczyków, to również szczypanie, które rozpoczynasz od szyi, a kończysz na ramionach. Powtórz również trzykrotnie. Masaż okolic obojczyków jest bolesny, ale przynosi duże rozluźnienie całych pleców.

Technika jedenasta to masaż kręgosłupa. Wykonuj go, uciskając naprzemiennie kciukami po obu stronach kręgosłupa; rozpoczynasz od góry i „schodzisz” maksymalnie do samego dołu. Powtarzaj trzy razy. Następny delikatne, lecz stanowczo pociągnij ramiona pacjenta ku tyłowi; przy tej pozycji możesz w delikatny sposób wykorzystać własne kolano jako element stabilizujący kręgosłup. Tę pozycję wykonuj z dużą ostrożnością. Powtórz trzykrotnie.

Następnie zegnij rękę pacjenta w łokciu i uciskaj w miejscu, gdzie utworzy się wybrzuszenie na linii załamania skóry między ramieniem a przedramieniem. Ten punkt również uciskaj trzykrotnie.

Kolejny punkt znajdziesz na dłoni, łącząc kciuk z palcem wskazującym. Koniec wcięcia skóry między tymi palcami to punkt, gdzie powinnaś przyłożyć kciuk i uciskać punkt między nim, a palcem wskazującym przyłożonym od spodu dłoni pacjenta.

fot. Masaż na ból głowy – punkt na dłoni/ Adobe Stock, picsmart

Ostatni punkt, jaki możesz ucisnąć to zewnętrzna strona paznokcia małego palca przy samej nasadzie. Ostatnie trzy pozycje wykonuj najpierw na jednej, a potem na drugiej ręce. Kolejność wyboru rąk jest obojętna. Zapoznaj się też z akupresurą dłoni.

Wyczuj górną krawędź kości policzkowej (jarzmowej). Zacznij od dolnej krawędzi oczodołu i przesuwaj palce powoli po krawędzi kości w kierunku policzka i dalej w kierunku ucha. Gdy zaczniesz mijać oczodół, zwolnij i poszukaj zagłębienia w kości. Przy bólu głowy, jego uciśnięcie zwykle jest zdecydowanie bardziej bolesne niż inne miejsca. Zatrzymaj palec w tym dołku, uciśnij i zataczaj palcem malutkie kółeczko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ucisk powinien trwać ok. 2 minut.

Jeśli ból głowy albo ból w uciskanym miejscu nasilają się, zrezygnuj z dalszego ucisku. Ból w dołku na kości policzkowej powinien się zmniejszać. Masuj w ten sposób oba punkty po prawej i lewej stronie twarzy.

Dodatkowo połóż opuszki palców od II do IV na górnej krawędzi koci policzkowych, dociskaj i przesuwaj, nie zmniejszając ucisku, w górę, skośnie w górę i w tył oraz w bok, w kierunku ucha. Wykonaj 10-12 takich ruchów.

Masaż wykonuj opuszkami palców od II do V. Układaj je na skórze głowy, zaczynając od jej czubka. Lekko dociskaj i zataczaj całymi dłońmi kółka, aby palce pociągały skórę głowy. Zatocz 3 kółka w lewo i 3 kółka w prawo. Przenieś palce nieco niżej i zrób to samo. Kontynuuj schodząc palcami w kierunku uszu. Na koniec zajmij się w ten sam sposób tyłem głowy.

Wyobrażaj sobie, że twoim celem jest zwiększenie ruchomości skóry względem czaszki. Jeśli w pewnych miejscach masaż jest bardziej bolesny, poświęć im nieco więcej czasu.

Czasami ból głowy może wynikać ze zwiększonego napięcia w mięśniach karku – to tzw. ból głowy ze stresu. Wtedy najlepiej byłoby pójść na prawdziwy masaż do fizjoterapeuty, ale można też spróbować zrobić sobie automasaż. Zacznij od położenia palców lewej ręki za prawym uchem. Dociskając, przesuwaj palce w dół po mięśniach w kierunku barku, jednocześnie pochylając głowę w lewą stronę i lekko obracając ją w lewo. Wykonaj 10 powtórzeń i powtórz po drugiej stronie szyi.

Następnie połóż palce tuż pod czaszką obok kręgosłupa szyjnego. Zataczaj palcami małe kółka i jednocześnie powoli przesuwaj palce w dół kręgosłupa szyjnego. Pracuj palcami tak, jakbyś chciała odsuwać mięśnie od kręgosłupa. Wykonaj 6-8 powtórzeń.

Podeprzyj głowę na prawej ręce. Palcami lewej dłoni chwyć mięsień między szyją a barkiem. Znajdź na nim najbardziej bolesny punkt. Uciśnij go i utrzymaj ucisk do 2 minut. Ból wynikający z ucisku powinien się zmniejszyć. Powtórz po drugiej stronie szyi.

Na koniec spróbuj palcami rolować skórę między barkiem a potylicą – chodzi o cały obszar położony między kręgosłupem, potylicą, górną krawędzią łopatki a barkiem. Pracuj palcami tak, jakbyś chciała „odkleić” skórę od mięśni. Poświęć na to 1-2 minuty po lewej stronie szyi i tyle samo po stronie prawej.

Na uchu znajduje się cała masa punktów akupresurowych. Na szczęście przy bólu głowy warto spróbować pouciskać tylko 5 punktów. Zaznaczyliśmy je na poniższym obrazku:

fot. Masaż uszu na ból głowy/ Adobe Stock, creative_jen

1 – punkt na górnej części brzegu ucha,

2 – punkt na najszerszej części tylnego brzegu ucha,

3 – punkt w zagłębieniu wypukłej części małżowiny usznej,

4 – punkt tuz przed środkową częścią ucha,

5 – punkt na środku płatka ucha.

Punkty 1, 2 i 5 uciska się chwytając ucho między palec wskazujący lub środkowy i kciuk. Pozostałe – poprzez naciska palca wskazującego w kierunku czaszki.

Warto w okolicy zaznaczonych punktów znaleźć obszar najbardziej wrażliwy na dotyk i ucisk – to będzie ten właściwy punkt. Każdy z nich uciskaj do 2 minut na każdym uchu.

Okazuje się, że owszem – masaż może pomóc w zmniejszeniu nasilenia i częstości występowania migrenowych bólów głowy. Dowiodły tego badania naukowe amerykańskie i nowozelandzkie. Wykazały, że w niektórych przypadkach masaż potrafi mieć podobną skuteczność jak leki przeciwmigrenowe i może:

zwiększyć liczbę dni bez migren,

obniżyć nasilenie bólu migrenowego,

poprawić jakość snu,

zwiększyć ilość wydzielanej serotoniny,

obniżyć poziom kortyzolu,

obniżyć poziom odczuwanego stresu.

Najlepsze jest regularne poddawanie się masażowi. Jeśli ktoś nie może sobie na to pozwolić, masaż warto zrobić jak najszybciej po zorientowaniu się, że zaczyna się migrena. Wtedy jest największa szansa na to, że uda się nie dopuścić do rozwinięcia się pełnej migreny. Masaż można też próbować robić w czasie już rozwiniętego ataku migrenowego, ale wtedy, gdy masaż nie przynosi ulgi lub pogarsza stan, nie należy go kontynuować.

Artykuł pierwotnie opublikowano 12.03.2014 r. z wykorzystaniem fragmentów książki „Laryngologia alternatywna” autorstwa E. Kuc (Studio Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą redakcji. Tytuły, śródtytuły i lead pochodzą od redakcji.

