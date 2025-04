fot. Fotolia

Jak konchować?



W zabiegu powinny uczestniczyć dwie osoby – osoba poddawana zabiegowi i czuwająca nad prawidłowością i bezpieczeństwem zabiegu.

Osoba, na której wykonujemy zabieg, znajduje się w pozycji leżącej bocznej. Odsłonięte ucho należy nasmarować kremem, zwłaszcza wlot kanału usznego. Małżowinę uszną masujemy, aż się lekko zaróżowi.

Koniec konchy (ten wąski) należy przyłożyć do ucha pod kątem 85 stopni.

Należy pamiętać, że świecy nie można wkładać do ucha, należy tylko zamknąć kanał uszny.

Konchę podpalamy w jej górnej (szerszej) części. Palącą się konchę trzymamy w uchu pod minimalnym kątem, nie pionowo!!! Kąt ten zabezpiecza przed mogącą wystąpić kumulacją wosku i jego skapnięciem do otworu usznego. Może to nastąpić z przyczyny budowy kanału czy specyfiki danej choroby (przy niektórych chorobach na tle emocjonalnym).

Na bieżąco kontrolujemy drożność konchy – w miarę potrzeby udrażniamy patyczkiem z osadów. Po spaleniu jednej trzeciej konchy przerywamy zabieg, gasząc ją poprzez odcięcie nożyczkami części palącej się nad naczyniem z wodą – tak, aby paląca się część konchy wpadła do wody i zgasła.

Pozostałą, niespaloną część konchy pozostawiamy do ponownego podpalenia, tym razem działamy na polu emocjonalnym. Zabieg powtarzamy jak wyżej. Po spaleniu drugiej części gasimy w sposób podobny do wyżej opisanego i zajmujemy się trzecią częścią konchy, która odpowiada za płaszczyznę duchową.

Czy należy konchować oboje uszu?



Taki sam zabieg konchowania wykonujemy na drugim uchu, używając do tego celu nowej konchy. Kochujemy zawsze dwoje uszu, nawet gdy tylko jedno wykazuje zmiany chorobowe. Należy pilnować drożności konchy w czasie spalania i na bieżąco udrażniać ją patyczkiem.

Po zakończonym zabiegu…



Po zabiegu należy oczyścić ucho patyczkiem kosmetycznym i zatkać stoperem lub watą.

Pacjent przez 24 godziny nie powinien brać prysznicu ani myć głowy.

Więcej informacji na temat wykonywania samego zabiegu można uzyskać na kursach, które omawiają wszystkie ważne dla terapeuty sprawy. Jest to rytuał, który ma swoje tajemnice. Dla osób zainteresowanych wyłącznie ogólną wiedzą są one zupełnie nieistotne.

Fragment pochodzi z książki „Laryngologia alternatywna” autorstwa E. Kuc (Studio Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą redakcji. Tytuły, śródtytuły i lead pochodzą od redakcji.