fot. Fotolia

Reklama

Zioła na ból ucha



Gdy tylko pojawi się ból ucha, należy stosować:

olejek z dziewanny,

garść świeżych kwiatów dziewanny,

pokrojone ząbki czosnku,

oliwę z oliwek.

Zioła wrzucić do słoja, powinny wypełniać go w 1/3, dopełnić oliwą. Mocno zakręcić i postawić na słonecznym parapecie. Od czasu do czasu potrząsać słojem. Po upływie dwóch tygodni odcedzić zioła przez gazę do czystego słoja, dobrze wycisnąć ostatnie najmocniejsze krople. Jako środek konserwujący można dodać zawartość 2-3 kapsułek witaminy E. Odcedzony olej można przechowywać w lodówce do dwóch lat. Rozgrzać na łyżeczce 4-5 kropel olejku, wpuścić do ucha i zatkać je watą.

Reklama

Okłady z rumianku lub olejek lawendowy



Ból złagodzą także gorące okłady z rumianku przykładane wokół ucha lub wmasowanie w okolicę ucha odrobiny oleju z dodatkiem 1-2 kropel olejku lawendowego. Przed wcieraniem olej należy delikatnie ogrzać, gdyż ciepło znakomicie przeciwdziała bólowi ucha.

Jeśli te domowe sposoby nie pomogą i ból nie ustąpi, należy zwrócić się do lekarza – nieleczone stany zapalne ucha grożą poważnymi komplikacjami.

Zobacz też: Czy zioła wzmacniają naszą odporność?

Fragment pochodzi z książki „Laryngologia alternatywna” autorstwa E. Kuc (Studio Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą redakcji. Tytuły, śródtytuły i lead pochodzą od redakcji.