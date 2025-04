Spis treści:

Nasiona gorczycy mogą być używane nie tylko jako przyprawa, ale też środek leczniczy stosowany doustnie lub zewnętrznie. Zalicza się do nich nasiona trzech różnych roślin: czarnej, brązowej i białej gorczycy.

Nasiona gorczycy zawierają różnorodne składniki mineralne, w tym żelazo, magnez, cynk, wapń i fosfor, oraz kwasy tłuszczowe omega-3, oleje, śluzy i olejki eteryczne. Mogą mieć działanie:

Tradycyjnie gorczyca była stosowana na takie problemy zdrowotne jak:

Zdrowotne właściwości rośliny można wykorzystać, stosując nasiona zewnętrznie. Jedną z opcji jest moczenie nóg w wodzie z gorczycą.

Moczenie nóg w gorczycy jest polecanym sposobem na przeziębienie i rozgrzanie ciała. Taka kąpiel będzie działać też przeciwzapalnie oraz przeciwdrobnoustrojowo, dlatego niektórzy polecają ją na schorzenia skórne, np. grzybicę stóp. Kiedyś uważano, że gorczyca wyciąga toksyny, rozgrzewa mięśnie i stawy, więc może łagodzić objawy chorób reumatycznych oraz bóle kończyn.

Moczenie nóg w gorczycy to prosty zabieg. Wystarczy 2 łyżki sproszkowanej gorczycy zalać 5 litrami gorącej wody. Moczyć nogi około 10 minut. W trakcie można dolewać zagotowanej wody, żeby podtrzymać temperaturę. Po kąpieli założyć grube skarpety. Kąpiel najlepiej jest wykonać przed snem.

Gorczyca może być również stosowana do kąpieli całego ciała. W tym celu należy pół szklanki zmielonych nasion gorczycy dodać do gorącej wody w wannie i zanurzyć w niej ciało na około 10 minut.

Jeśli nie mamy nasion gorczycy, do moczenia nóg możemy wykorzystać musztardę. Czynność przeprowadza się analogicznie jak z nasionami: do miski z gorącą wodą należy dodać kilka łyżek musztardy, a następnie moczyć nogi przez 10-20 minut.

Długotrwałe stosowanie gorczycy działa drażniąco na skórę i błony śluzowe. W celach leczniczych preparatów z gorczycą należy używać ostrożnie. Warto też pamiętać, że wyniki badań dotyczące wpływu stosowania gorczycy na zdrowie nie są jednoznaczne, ponieważ w nasionach mogą znaleźć się potencjalnie groźne związki takie jak bisfenol F, alergeny albo kwas erukowy. Sporadyczne wykorzystywanie gorczycy nie powinno szkodzić. Warto przeprowadzić przed pełną kuracją z moczeniem nóg w gorczycy próbę uczuleniową.