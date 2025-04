Ostropest plamisty to roślina z rodziny astrowatych, od lat wykorzystywana jako naturalny środek wspomagający pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego. Ma działanie przeciwzapalne, stymuluje regenerację komórek wątroby i odtruwa organizm, a stosować mogą go nawet kobiety w ciąży! Zobacz, jak możesz wykorzystać go dla zdrowia.

Na co działa ostropest plamisty?

Wyciągi, preparaty i tabletki zawierające ostropest plamisty stosowane są jako środek wspomagający pracę wątroby. Może mieć korzystne działanie przy:

chorobach wątroby (stłuszczenie, niewydolność, marskość wątroby),

kolce żółciowej,

kamicy pęcherzyka żółciowego,

kamicy dróg żółciowych,

żółtaczce,

w trakcie leczenia nowotworów,

nawracających siniakach, przebarwieniach czy wybroczynach.

Jak zażywać ostropest?

Ostropest dostępny jest na rynku w wielu postaciach: całych lub zmielonych ziaren, w tabletkach, jako składnik gotowych mieszanek a nawet jako składnik do sałatek (dolne liście rośliny). Dawkowanie ostropestu plamistego różni się od postaci, w jakiej go przyjmujemy. Ostropest w postaci gotowych suplementów diety należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie preparatu. W przypadku nasion (już zmielonych lub przeznaczonych do samodzielnego zmielenia) dzienne dawkowanie to 2-3 łyżeczki ostropestu na dobę (chyba, że producent zaleca inaczej). Ponieważ zmielony ostropest nie ma określonego smaku, można go dodać jako składnik zup, sosów, dodatek do sałatek, musli czy warzyw na parze.

Pamiętaj, że żadne suplementy diety nie zastąpią zdrowej, dobrze zbilansowanej codziennej diety. Nie jest to także środek leczniczy - w przypadku podejrzeń problemów z wątrobą powinnaś bezzwłocznie skonsultować objawy z lekarzem i, jeśli zajdzie taka konieczność, podjąć odpowiednią terapię. W przypadku obecności innych chorób (cukrzyca, niewydolność nerek i inne) lub przyjmowania leków warto uprzedzić lekarza o planach rozpoczęcia kuracji ostropestem.

